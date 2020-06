https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Filtrado. El año pasado algunos dirigentes gremiales provinciales estaban en contra de adherir al proyecto de ley de reforma de riesgos de trabajo. Hoy el silencio es notable.



Es cierto que “nadie resiste un archivo”, pero son realmente notables las contradicciones de audios de algunos dirigentes gremiales santafesinos de apenas nueve meses atrás, con su actual silencio frente a la media sanción para un proyecto de ley que busca adherir a Santa Fe a la reforma nacional sobre riesgos de trabajo.

El contexto preelectoral de 2019, ¿explica aquellos textos? A modo de respuesta, se dice aquí cuál ha sido el pecado pero no el pecador: “exigimos el pase a archivo del proyecto de ley”, bramaba alguien desde un micrófono en el hall de la Legislatura, el año pasado; “el trabajador queda en situación de minusvalía en relación a su condición de ciudadano”, reflexionaba otro sindicalista de hablar pausado, que ya era candidato al Congreso; “esta es una ley del neoliberalismo, del macrismo, hermana de la ley de las AFJP, nació con el menemismo: ¡señores y señoras diputadas archiven este proyecto!”, urgía otro más joven que no tuvo la oportunidad generacional de haber sido menemista; “si no derrotamos electoralmente, políticamente, conceptualmente, ideológicamente a este modelo de valorización financiera no vamos a resolver los problemas de los trabajadores”, destacaba con su mirada altiva otro luchador. El video que los muestra tiene sus nombres y apellidos.