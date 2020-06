Cinthia Fernández podría ser diputada

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La panelista confirmó que recibió la propuesta del partido de Amalia Granata en una transmisión en vivo con Ángel de Brito. "Paso del hilo dental a hacer política, ¿por qué no?", dijo.

La cuarentena no deja de sorprender. Ángel de Brito contó en una transmisión en vivo que Cinthia Fernández recibió una propuesta del partido de Amalia Granata para formar parte de las próximas elecciones como candidata a diputada.

"Cinthia Fernández recibió la propuesta de ser candidata a diputada para las próximas elecciones", arrancó su video De Brito, quien se encontraba transmitiendo en Instagram junto a Maite Peñoñori. " Tiene una convocatoria en el mismo partido que Amalia Granata", agregó la angelita, quien explicó que la actual panelista de El Show del Problema (El Nueve) recibió la convocatoria "cuando pasó lo de los presos, que empezaron las liberaciones. Ella se enojó mucho y opinó fuerte en LAM”, comentó Maite.

Recordemos que en abril Cinthia estalló en LAM al ver las imágenes del Penal de Devoto con el motín que hicieron los presos solicitando prisiones domiciliarias para aquellos que sean portadores de factores de riesgo ante el COVID-19, y expresó: "Por mí, paredón y balas, y de paso vaciamos las cárceles de estos hijos de p… de los presos, que mantenemos nosotros y siguen sin salir de la delincuencia”.

“Analiza entrar a la política. Me dijo que sentía que las figuras tienen más sentido común que los propios políticos”, dijo. Minutos después, Cinthia apareció en la charla y confirmó la noticia: "Después los sin vida dicen que lo invento para tener prensa. Paso del hilo dental a hacer política, ¿por qué no? Me encanta. Yo estoy con Amalia, en el mismo partido de ella. Amalia-Fernández”, dijo la morocha entre risas.

Consultada sobre la posibilidad de aceptar formar parte del partido, Fernández admitió que no está formada políticamente, pero sostuvo que "todo se aprende". “Si me interesa sí, si no no. A las puteadas estoy acostumbrada”, concluyó luego de que Ángel leyera algunos de los mensajes que estaba recibiendo y le advirtiera sobre las futuras críticas que podría llegar a recibir.

En otro orden de ideas, la bailarina también contó que habló con su ex, Martín Baclini. “Me llamó, viste que en la cuarentena los ex se ponen cachondos. Malísimo”, comentó.