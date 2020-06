Barcelona y Baskonia, en la final de la Liga Española

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 30.06.2020 - Última actualización - 4:34

4:33

El elenco catalán venció a San Pablo Burgos 98 a 84, mientras que el vasco derrotó con lo justo al local Valencia por 75 a 73. Los argentinos Luca Vildoza y Leandro Bolmaro se enfrentarán en la definición.

Barcelona y Baskonia, los dos con presencia argentina, disputarán la final de la Liga Endesa de la ACB de básquetbol de España, tras imponerse este domingo en los respectivos cotejos semifinales. En el Pabellón Fuente de San Luis de la ciudad de Valencia, a puertas cerradas, Barcelona derrotó a primera hora a San Pablo Burgos, por 98 a 84. Mientras que en el segundo turno, Baskonia doblegó en forma ajustada al local Valencia, por 75 a 73.

El conjunto blaugrana se clasificó a la 28va. definición a lo largo de la historia de la Liga, sin el aporte del alero cordobés Leandro Bolmaro (ex Bahía Basket), no utilizado esta vez por el DT Svetislav Pesic. En Barcelona, que no alcanza el título desde 2014, se lució el montenegrino Nikola Mirotic, elegido como el “jugador más valioso” (MVP) del torneo, que terminó con un balance de 18 puntos. También fue decisiva la intervención del base francés Thomas Heurtel, quien concluyó con una planilla de 14 tantos, 11 asistencias y 4 rebotes. En San Pablo Burgos, en tanto, el base uruguayo Bruno Fitipaldo (ex Obras Basket) culminó con 11 unidades, 3 pases gol y 2 rebotes.

A segunda hora, por su lado, el conjunto vasco llegó a la instancia decisiva, después de dos temporadas (había perdido 1-3 con Real Madrid en la 2017-2018), con un triunfo por demás exigido. El base marplatense Luca Vildoza diseñó un irregular desempeño con 2 puntos (1-4 en dobles, 0-5 en triples), 4 asistencias, 3 robos y 2 rebotes en 22 minutos para el elenco vasco. En Baskonia se lucieron el escolta esloveno Zoran Dragic (21 puntos) y el ala pivote georgiano Tornike Shengelia (17), respectivamente.

La final se jugará este martes, desde las 20 hora de España (16 de Argentina), también en Fuente de San Luis, a puertas cerradas.

En Alemania

Alba Berlín se proclamó este domingo campeón de la Liga BBL de Básquetbol de Alemania, al derrotar por 75-74 a MHP Ludwigsburg, en la segunda final del certamen que se reanudó dos semanas atrás, tras la interrupción por la pandemia del coronavirus. El Audi Dome de la ciudad de Munich resultó escenario, sin público, de la consagración de un elenco de Berlín, que logró encadenar diez éxitos consecutivos en el tramo final del certamen.

En la primera final, disputada el viernes pasado, Alba Berlín, que cortó una racha de doce temporadas sin títulos (el anterior había sido en 2008), se impuso por 88-65. El alero Niels Giffey y el armador islandés Martin Hermannsson aportaron 14 tantos cada uno para el flamante campeón, equipo que dirige el DT español Aíto García Reneses, según reprodujo un informe del sitio Eurobasket. En tanto, el goleador del encuentro estuvo en el subcampeón y resultó el alero estadounidense Thomas Wimbush, con un balance de 19 unidades y 8 rebotes.