https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 30.06.2020 - Última actualización - 9:00

8:55

El jugador de los Nets no estará en Orlando NBA: DeAndre Jordan da positivo de coronavirus

El pivote de Brooklyn Nets DeAndre Jordan anunció que dio positivo de coronavirus y que no estará con el equipo cuando el próximo mes se reanude la NBA en el Wide World of Sports de Disney en Orlando, Florida.



"Me enteré anoche y volví a confirmar hoy que he dado positivo por Covid-19 mientras aguaradaba volver a la competición. Por lo tanto no estaré en Orlando", escribió Jordan en su cuenta de Twitter.

Jordan y su compañero, el base Spencer Dinwiddie, dieron positivo aunque el segundo aún no ha descartado de su presencia en Orlando con los Nets, de acuerdo a la información ofrecida por varios medios de comunicación locales.



Otro jugador de los Nets que ya adelantó que tampoco estará en Orlando es el escolta-alero Wilson Chandler, quien el domingo argumentó que tenía asuntos familiares que requerían de su presencia.



Incluso antes de estas pruebas positivas, algunos jugadores de los Nets, como otros en varios equipos de la NBA, discutieron la posibilidad de no reiniciar la competición en Orlando.



Las ausencias por lesión de las estrellas, el alero Kevin Durant y el base Kyrie Irving, han dejado a los Nets con pocas opciones de luchar llegar lejos en los playoffs de la Conferencia Este, donde ahora están séptimos con 30-34, medio juego por delante de los Orlando Magic, que está octavo.

Con información de Telam