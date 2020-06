https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se manifestó ante las escuchas de Tinelli y Grondona El presidente de Talleres afirmó que los dirigentes deben "dejar de ser tibios"

El presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, opinó acerca de las escuchas que trascendieron en las últimas horas y dijo que los dirigentes de los clubes de la Primera División deben "tener pantalones y dejar de ser tibios".



"Están apareciendo audios y manejos, pero, ¿de qué nos extrañamos? Si vamos años para atrás también aparecerán", expresó Fassi acerca de las mencionadas escuchas donde se lo oye e Marcelo Tinelli hablando con Julio Grondona cuando presidía la AFA.



Entre las cuestiones abordadas en los diálogos difundidos por una radio porteña figuran un pedido de cambio de horario para un partido de San Lorenzo, la sugerencia de un árbitro para el duelo entre el "Ciclón" e Independiente, que terminó con el descenso del elenco de Avellaneda, y la exigencia de un pago por parte del ex mandamás de AFA hacia el conductor televisivo.



En tanto, Fassi manifestó: "El mecanismo del fútbol argentino es el apriete, entonces nadie habla, y es una brutalidad. Los dirigentes de la Primera División tenemos que tener pantalones y dejar de ser tibios".



"Hay dirigentes que piensan como yo. Rodolfo D´Onfrio y Juan Sebastián Verón lucharon por cambiar las cosas. Muchos prefieren callarse la boca porque sino el año que viene juegan en la B Nacional. Estoy cansado y me duele no tener muchas personas que me den la razón. Muchos me lo dicen en off, pero hay que decirlo en on. Sé que me puede traer consecuencias, pero si no lo hacemos, ¿quién va a cambiar el fútbol?", aseveró.

