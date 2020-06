https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 30.06.2020

Es la segunda víctima de coronavirus en la Bonaerense Murió una policía que estuvo trabajando en Villa Azul y llevaba una semana aislada

Una agente de la Policia Bonaerense que había estado trabajando en Villa Azul durante el operativo cerrojo para prevenir la expansión del brote de coronavirus murió este domingo en el Policlínico de Lomas de Zamora y podría ser la segunda agente de la fuerza fallecida por Covid-19.​

La víctima fue identificada como Daiana Soledad Barrios, de 27 años, y trabajaba en la Comisaría 1ª de Avellaneda; se encontraba cumpliendo aislamiento preventivo desde el lunes 22 de junio, luego de comenzar con fiebre y dolor de garganta.

Este sábado presentó dificultad para respirar y sus síntomas se agravaron, por lo que fue internada. Finalmente, murió en la madrugada del domingo por un paro cardiorrespiratorio.

“No está clara la causa de muerte, trascendió posible covid-19 como también muerte súbita“, manifestó el fiscal Nicolás Espejo. En ese sentido, informaron fuentes policiales que el resultado del hisopado que le realizaron a la oficial estaría este martes o miércoles.

Y agregó: “Una vez que tenga el resultado en mis manos, en base a eso, tengo que ver como prosigo con la operación de la autopsia”.

Barrios estaba casada y tenía dos hijas. Además, había advertido el 26 de mayo sobre la situación en Villa Azul en su cuenta de Facebook, tras haber sido asignada a ese lugar.

Segunda guardia en villa azul.... Está empezando a saltar la ficha de lo que realmente está pasando, ahora todo el... Publicado por Daiana Barrios en Martes, 26 de mayo de 2020

“¿Se comprende qué es lo que está pasando? Hay un barrio completo aislado, y esto fue de un día para el otro. Si se sigue como estamos no quedamos exentos e que pueda pasar en cualquier lugar. Déjense de romper las pelotas… Nos vamos a cagar infectando todos, algunos porque no tenemos opción, y me refiero a la gente que tiene que poner el pecho porque es su trabajo (seguridad, salud, transporte, etc), y no los pelotudos que van a tomar una coca con los amigos o se juntaron con gente que no es de su grupo familiar, a pelotudear”, había expresado.