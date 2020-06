Menotti: "Yo soy más hincha de Colón que de Unión por el 'Gitano"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El técnico campeón del mundo dijo también que una vez le dijo a un vicepresidente de River: “Llévenlo a Alario, es un fenómeno” y que “me imagino a Messi jugando en Newell’s y me da miedo, porque soy de Central”.

“Yo soy más hincha de Colón que de Unión, por el ‘Gitano’ Juárez y por la ascendencia que tuve con algunos de sus dirigentes. De igual manera, cuando juega un equipo del interior quiero que ganen. Ahora, cuando juegan entre ellos, tengo una cierta simpatía por Colón”. El que lo dice es, ni más ni menos, que César Luis Menotti, el técnico que marcó el rumbo del fútbol argentino al obtener la primera copa del mundo en 1978, en un extenso diálogo con los colegas Emiliano Nunia, Santiago Sotto y Lisandro Valdemarín en Super Deportivo Radio por la santafesina radio Villa Trinidad.

“Me imagino jugando a Messi en Newell°s y me da miedo, porque yo soy hincha de Rosario Central. A Central no va a ir seguro, por eso lo ideal sería que se retire en el Barcelona, je... Que Messi juegue un año en el fútbol argentino sería un placer y más para los jóvenes, porque Messi tiene un compromiso con la profesión”, señaló el Flaco. Sobre su actualidad afirmó que “Messi se sostiene desde la voluntad, porque Messi tiene que tener la voluntad de seguir soñando con ser Messi, porque a veces se cansa de ser Messi, porque siempre pasa lo mismo: cuando hace 4 goles parece normal y cuando no hace un gol es porque está grande. Entonces, es bravo. ¡Hay que ser Messi!”. También se mostró triste y dolido por las situaciones que atraviesan Maradona y Bilardo.

“Acá estoy, encerrado en casa como perro malo, como se dice en el interior” dice el Flaco en plena cuarentena. “Mis días los paso escribiendo, sobre fútbol e ideas de juego, pensando que en algún momento pueda publicarlas, porque lo único que tiene que acompañarme hasta la muerte, es el aprendizaje. El que sólo de fútbol sabe, ni de fútbol sabe”.

“Cuando mi papá se murió tenía 15 años y así todo teníamos muchas charlas. Él me hablaba como si yo fuera una persona más grande y eso a veces me daba miedo. Recuerdo que eran la 1 o 2 de la mañana y él me seguía contando muchas cosas y yo me dí cuenta que me estaba comenzando a enseñar a vivir, sin él”, confiesa.

Antes de enfocarse en Messi, la Selección Argentina, Maradona y Bilardo, el Flaco reconoce que estuvo cerca de dirigir al Bayern Munich. “No terminé yendo, porque el idioma me iba a complicar la existencia”, aclara y no se emociona al mencionar un jugador que lo desvele en el fútbol actual y da sus motivos. “Veo jóvenes nuevos que le despiertan sueños, pero no veo un jugador que me desvela. Los jugadores no duran en Argentina, por eso se hace difícil disfrutarlos”, subraya.



Barcelona y Real: La dependencia de Messi

“El Barcelona y el Real Madrid están pasando por un momento de confusión. El Barcelona no encuentra el funcionamiento y más que nunca tiene una dependencia muy grande de Messi. Seguramente, me gustaría dirigir a este Barcelona, porque sé como se vive en Barcelona el fútbol. El Barcelona exige jugar al fútbol y eso se da desde la época de Rinus Michels, porque a mí, cuando me tocó ir al Barcelona, si tocabas la pelota para atrás, la gente y el estadio te silbaban. La gente,cuando no hacíamos 10 pases seguidos y no llegábamos al gol, se fastidiaba. Este Barcelona no encuentra el equipo. Es muy difícil reemplazar a Xavi-Iniesta y tampoco reemplazar a un entrenador como Guardiola quien se encarga de hacer buenos jugadores que, cuando llegan, no lo son. No es tan fácil. Tampoco fácil es igualar a un equipo que hizo historia jugando bien al fútbol. Messi hubiera sido importante en cualquier otro lado, pero es mucho más fácil hacerlo en el Barcelona, al lado de los jugadores que estuvo rodeado. Él creció ahí. El hubiera podido ser Messi en cualquier lugar, pero no sé, si hubiese sido tan cuidado y tan querido como lo es en el Barcelona. Es su casa. Es el dueño. Se maneja como en su casa a pesar que en tu casa, a veces, hay cosas que te molestan o cosas que no te gustan. Sigue siendo un hijo del Barcelona”, clarito como el agua.

¿Y en la selección?

“No pasa por ver a Messi campeón del mundo. Yo soñaría conque la selección Argentina sea campeón del mundo, con o sin él. Yo soy feliz de verlo a Messi. El se merecería un título con Argentina. No hay que olvidar, que hubo momentos que lo clasificó solo. Los títulos en el fútbol son muy difíciles, necesitás mucha suerte. Son momentos que pasan y el azar juega un papel importante. Creo que hay un grupo de futbolistas que están muy comprometidos con la selección. Se respetan y tienen muchas ganas de estar en la Selección. Soy optimista con este grupo de jugadores y conque Messi siga como hasta ahora”, señaló el Flaco.

Sobre su rol en la selección, dijo: “No puedo hablar de mí. Lo único que hago es poner a los entrenadores en los lugares que le corresponden y hacerle entender en el lugar donde están. Yo escucho que dicen que la Selección es un lugar para los que tienen experiencia, pero, ¿quiénes tienen experiencia en selecciones? No es lo mismo dirigir una selección que un club. No hay experiencias de selecciones, es por eso que yo trato de transmitirle cual fue mi experiencia, porque yo estuve 8 años en la Selección. Trato de ayudarlos en eso. De Scaloni me sorprendió su vocación y no solo de Scaloni, sino de todos los entrenadores que están trabajando. No te olvides que me junto con pibes que son terriblemente buena gente y enamorados del juego, porque lo veo a Placente, Aimar, Ayala, Samuel”, señaló, aclarando que “con Aimar tengo debilidad y un cariño muy especial. Me suena a un grandísimo formador de jugadores. Es muy afectivo, muy buena gente”, dijo.

Sobre Bilardo y Diego

“No tiene Coronavirus, pero me pone mal todo esto de Bilardo. Aparte, yo conozco su familia, su mujer. En esto no tiene nada que ver el fútbol. Puedo tener una diferencia de estilo de vida con él, pero cuando pasan los años y le pasa esto que le esta sucediendo, me duele mucho y le deseo lo mejor para él, aunque sea para seguir peleándolo a él, así nos seguimos peleando. Él es fuerte y ojalá pueda salir. Tuvimos algunas reuniones. Hemos tenido una relación cordial cuando yo fui entrenador. Recuerdo que tuvimos un par de reuniones por el tema del periodismo. Nunca fui amigo, pero conozco a su esposa y estuve en su casa”, dijo Menotti, quien también habló de Maradona.

“Yo pensé que el fútbol lo va ayudar muchísimo, porque te genera compromiso. Espero que salga de todo este conflicto que, imagino es doloroso par él, pero también por otro lado él es así y por ahí disfruta. Diego no soporta mucho el silencio y puede decir lo que se le dé las ganas. Ahora, con su salud no se jode. Me duele mucho esta versión de Diego. La última relación que yo tuve con alguien cerca de Diego, fue con Jorge Cyzterpiller. No he hablado con Maradona desde hace 15 años”, señaló.