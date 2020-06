https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 30.06.2020

Se lo dijo el diputado Luis Contigiani al presidente Fernández en un diálogo personal que mantuvieron el domingo. El legislador le propuso un “plan productivo” para evitar una expropiación.

Vicentín: "necesitamos que el juez habilite la participación del Estado en la administración"

El diputado nacional por Santa Fe Luis Contigiani (FPCyS) reveló que el presidente de la Nación Alberto Fernández se manifestó interesado en su propuesta para un rescate “mixto” de la aceitera Vicentín, en lugar de la expropiación, alternativa que el legislador consideró posible sólo si el juez del concurso habilita una representación del Estado en el directorio de la empresa.

Contigiani concedió ayer una entrevista a ChacraTv en la cual enumeró los puntos centrales de su propuesta: creación de una Sociedad Anónima con participación estatal no mayoritaria en alianza con acreedores (especialmente cooperativas exportadoras de la provincia de Santa Fe) y empresas privadas, que funcione bajo el paraguas de un fideicomiso de acciones que permita capitalizar deudas; más la definición de estrategias de rescate de deuda de pequeños acreedores mediante un plan productivo.

“He hablado 31 minutos con el presidente de esta alternativa productiva, de esta salida; escuchó con mucha atención; tuvo coincidencia en alguna de las variables pero también coincidimos en un punto”, dijo el legislador y definió: “necesitamos más que nunca que el juez de la causa, que lleva adelante el concurso preventivo, pueda habilitar la participación del Estado en la administración de la empresa”.

Según Contigiani “no podemos hacer nada si el Estado no se incorpora en la administración o coadministra junto con la empresa esta historia; no puede asumir compromisos, no puede asumir nada”, por lo que si bien celebró las coincidencias con Fernández remarcó: “hay un punto, donde estamos trabados, que es la posibilidad de iniciar esta hoja de ruta, este plan productivo, con todas la partes adentro”. Por lo tanto afirmó que esperan una resolución del magistrado para integrar a la administración de la empresa “al gobierno de Santa Fe especialmente”.

El diputado aclaró que su propuesta no es un proyecto de ley sino una “hoja de ruta productiva”. Y la principal coincidencia con el primer mandatario -relató- fue la necesidad de “recuperar la empresa”; y, en segundo término, “hacerlo a través de una alianza de acreedores con actores estratégicos integrados; una capitalización de deuda”. El objetivo es que la iniciativa se incorpore al concurso preventivo, subrayó.

El santafesino indicó que la charla con el presidente no incluyó la intención de que manifestó el gobierno de expropiar la empresa, pero manifestó que sostiene su postura. “Siempre la planteé como una alternativa a la expropiación y ampliar la mirada en términos instrumentales”, dijo, para poder recuperar la empresa. Para ello, insistió, “esperando que el juez pueda entender que necesitamos que todas las partes estén representadas en el concurso preventivo”.