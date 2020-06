https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 30.06.2020 - Última actualización - 11:58

Luego de no renovar Ezequiel Garay se despidió del Valencia

El defensor argentino Ezequiel Garay se despidió este martes del Valencia, de España, tras cuatro años en el club y después de enfrentarse con la dirigencia en medio de las negociaciones por la frustrada renovación.



Garay, de 33 años, se despide de Valencia en medio de la recuperación de una grave lesión en la rodilla derecha que sufrió en febrero pasado.



Además, el jugador fue positivo de coronavirus a fines de marzo.



La salida del ex Newell's y seleccionado argentino no fue en los mejores términos con la dirigencia ya que hace un mes, también a través de las redes sociales, denunció una campaña mediática en su contra en medio de las negociaciones por la renovación, que finalmente no se concretó.

Con información de Telam