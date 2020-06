https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 30.06.2020

Se cumplen 35 años del empate ante Perú Gareca recordó el gol que clasificó a la Selección al Mundial de México El hoy director técnico del seleccionado de Perú, Ricardo Gareca, reconoció que no guarda “ningún rencor” con Carlos Bilardo, el DT que no lo incluyó en la nómina del plantel campeón del mundo, pese a marcar el gol decisivo de la clasificación hacia la cita ecuménica.

A exactos 35 años de la obtención de un angustioso pasaporte hacia México ‘86, el 30 de junio de 1985 en un empate 2-2 con Perú, en la cancha de River, el otrora goleador confesó “no sentir ningún rencor” con el entonces técnico albiceleste que, a su juicio, “‘tomó simplemente una decisión de entrenador”.

“Me enteré de que no estaba en la lista del Mundial por los diarios. No tuve ninguna charla con (Carlos) Bilardo, ni telefónica ni personalmente”, contó el bonaerense, de 62 años y oriundo de la barriada de Tapiales. “Nunca pedí una explicación y Bilardo tampoco me la dio. Con el correr de los años me lo encontré en varias ocasiones a Carlos y todo fue muy cordial. Nuestra relación no se vio afectada”, describió Gareca en charla con la Agencia de Noticias Télam.

“Al técnico (Bilardo) le tocó tomar una decisión muy difícil como en alguna oportunidad tuve que asumir ese tipo de medidas en mi carrera como DT”, entendió el también ex estratega de Vélez Sarsfield (semifinalista de Copa Libertadores en la edición 2011).

Durante aquella tarde nublada del 30 de junio de 1985, en el estadio Monumental, Gareca vivió una de sus máximas alegrías como futbolista. El entonces atacante de River había ingresado por Julián Camino en el segundo período, cuando Perú se imponía por 2-1 y eliminaba a un combinado albiceleste en el que revistaba Diego Maradona, celosamente marcado por Luis Reyna. A 10 minutos del final, un centro pasado del lateral izquierdo Oscar Garré fue bajado con el pecho por el capitán Daniel Passarella. El dos veces campeón mundial (Argentina ‘78 y México ‘86) despachó un remate violento y cruzado que se estrelló en el palo y recorrió la línea de sentencia. Gareca apareció para empujar el balón y desatar el delirio en el público local.

“Como siempre fui a buscar el centro o un rebote o lo que sea” rememoró Gareca, que tocó la pelota una vez que el arquero peruano Eusebio Acasuzo había quedado fuera de acción. “Me colgué de la red de cara a la tribuna. Pasaron mil imágenes por mi cabeza, mi memoria. La emoción de ese momento aún no me permiten ordenarlas”, analizó el hombre que diseñó sus primeros garabatos futbolísticos en el club del barrio: Juvencia. Ya en tiempos de inferiores, el rubio delantero se probó en Boca Juniors y cumplió “el sueño del pibe, como en el tango, cuando llegó la citación para jugar en Primera”, evocó. Ese encuentro se dio el 20 de setiembre de 1978, en ocasión de un cotejo que el equipo del DT Juan Carlos Lorenzo le ganó por 1-0 a Rosario Central, en Arroyito.

Meses antes de la disputa del Mundial México ‘86, Gareca integró un núcleo de jugadores como Ubaldo Fillol, Enzo Trossero o Miguel Ángel Russo, que tuvieron activa participación durante esas eliminatorias sudamericanas, pero que se quedaron de a pie en la lista mundialista. “Al principio fue triste y decepcionante, pero después entendí que se trató de una decisión de entrenador” insistió Gareca, que advirtió que el ciudadano peruano “me recuerda hoy” ese tanto convertido. “Es que ese gol significó para ellos el pase a un repechaje en el que perdieron con Chile (2-4 y 0-1). Es una fecha muy significativa” evocó el DT que permitió el retorno de Perú a una cita mundialista, luego de alcanzar el pasaporte a Rusia 2018, al eliminar a Nueva Zelanda (0-0 y 2-0).

Ascendió Benevento

Benevento venció como local a Juve Stabia por 1 a 0 y ascendió a la Liga de Italia de Primera División de fútbol, a falta de siete jornadas del final de la Serie B, en partido por la 31ra fecha del torneo, jugado a puertas cerradas por la pandemia del coronavirus.

El conjunto “Gialorosso”, con la victoria llegó a las 76 unidades y no solo se quedó con el primero de los dos ascensos a la Serie A, sino que además se adjudicó el título, debido a que se distanció a 24 de los escoltas Crotone y Cittadella (52), cuando restan 21 puntos en juego. El único tanto fue marcado por el atacante Marco Sau, a los 26 minutos de la parte final del encuentro llevado a cabo en el estadio Ciro Vigorito, de Benevento, que finalizó con diez futbolistas por la expulsión del defensor Luca Caldirola, a los 24 de la etapa inicial.

Benevento, modesto equipo de la ciudad y provincia homónima, en la región italiana de la Campania, fue fundado en 1929 y ya había jugado por primera y única vez en la Serie A en la temporada 2017-2018.

Se fue

El delantero argentino Franco Di Santo acordó la rescisión del contrato que sostenía con Atlético Mineiro, de Brasil, el equipo que dirige el DT santafesino Jorge Sampaoli. El atacante mendocino, de 31 años, mantenía un vínculo vigente hasta fin de año. Pero el poco rodaje que el jugador tuvo con el ex director técnico del seleccionado argentino durante el arranque del 2020 aceleró su salida. Desde su llegada al club “mineiro”, en agosto pasado, el también ex delantero de Chelsea (Inglaterra) y Werder Bremen (Alemania) jugó 33 partidos y marcó 7 goles, según indicó un reporte del portal O’Globo.

Infectado

El futbolista argentino Milton Caraglio, jugador del Cruz Azul de México, informó que tiene coronavirus a través de las redes sociales, con lo cual se sumó a la lista de 17 casos reportados que el equipo de la capital mexicana. “Quiero confirmar que, luego de realizarme el test de Covid-19, di positivo asintomático. Deseo agradecer a todos los que se preocuparon por mi, confirmando que mi familia y yo estamos en perfecto estado de salud”, señaló en Twitter el ex delantero de Rosario Central, Arsenal y Vélez.