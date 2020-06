https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 30.06.2020

Andrés Nocioni Ojalá quieran lo mejor para nuestro básquetbol.. El galvense manifestó sus dudas sobre la nueva conducción de la Confederación Argentina de Básquetbol, sumándose a lo ya expuesto por otros integrantes de la Generación Dorada.

El santafesino Andrés Nocioni, emblema histórico del seleccionado argentino, expuso sus dudas respecto de la actual conducción de la Confederación Argentina de Básquetbol y se expresó su deseo en relación a los objetivos de los nuevos directivos.

* “Ojalá esta dirigencia quiera lo mejor para el básquetbol argentino, porque realmente lo necesita”, expresó el ex jugador de 40 años, quien actualmente reside en la ciudad pampeana de General Pico.

Los cuestionamientos de “Chapu” se centran en figuras de la actual conducción del organismo, que “estuvieron involucrados en hechos muy feos de la CABB, que no queremos que vuelvan a repetirse”, señaló.

La referencia del ex alero de Chicago Bulls y Philadelphia Sixers (entre otros equipos NBA), tiene relación directa con la recordada intromisión de integrantes de la “Generación Dorada” del básquetbol argentino para denunciar irregularidades en la gestión del ex presidente Germán Vaccaro, procesado por “malversación de fondos y administración fraudulenta”, por deudas de 33 millones de pesos, según una posterior auditoría.

En diciembre pasado, la mayoría de los dirigentes de Asociaciones y Federaciones del país depositó la confianza en Fabián Borro, ex titular de la Asociación de Clubes y presidente de Obras Basket, quien tomó las riendas de la CABB, en lugar del bahiense Federico Susbielles.

* “Estoy completamente alejado de esta dirigencia, que no me representa para nada. No quiero que le vaya mal, porque sino le irá mal al básquetbol argentino. Pero esperaré a ver cómo se desarrollan los acontecimientos”, dijo Nocioni al programa Reloj de 24 (AM 530).

Días atrás, otro componente emblemático del representativo nacional, el actual capitán Luis Scola, también se pronunció en contra de la actual conducción del organismo, en una nota concedida a un matutino.

* “Estoy completamente en sintonía con lo que dijo Luis (Scola). No quiero que se me relacione con esta gente”, disparó el deportista que vistió las camisetas de Racing, Olimpia de Venado Tuerto, Independiente de General Pico y Peñarol de Mar del Plata, en la Liga Nacional.

Nocioni también defendió la gestión de Susbielles, quien primero fue interventor y luego presidente (hasta fines de 2019), resaltando: “tuvo una buena actuación en la recuperación económica de la Confederación. Trabajó para que la CABB vuelva a ser una institución respetable. Sirvió para todo ese proceso, pero después descuidó -tal vez- un poco el manejo, por una cuestión política”, indicó en relación a la decisión de Susbielles de pelear por la intendencia de su Bahía Blanca natal.

* “Federico (Susbielles) intentó hacer una Confederación más participativa, pidiendo las opiniones de todos los actores: jugadores, entrenadores y árbitros”, agregó el deportista oriundo de Gálvez.

El cambio de estatuto en la CABB asoma como uno de los ítems que la actual administración del básquetbol argentino pretende impulsar. Pero también, la administración que capitanea Borro no pudo resolver aún cuestiones estructurales que envuelven a Las Gigantes (Seleccionado Femenino) y a Los Topos (representativo masculino para sordos), quienes ya efectuaron manifestaciones públicas mostrando su disconformidad. * “Me preocupa que el estatuto nuevo parecería que estaría más alineado con los clubes que con las Federaciones o Asociaciones. Lo que uno quiere es que todos tengan derecho a participar”, reclamó “Chapu”.

* “Presumo que esta dirigencia está pensando en el básquetbol y no en otra cosa. Somos observadores y si vemos que hay algo que no está acorde a lo que pensamos, no dudaremos en entrar de lleno a la discusión”, concluyó el ex Baskonia y Real Madrid de la Liga ACB de España.

Sobre Campazzo

Otro de los temas que abordó Andrés Nocioni en las últimas horas, fue la situación del cordobés Facundo Campazzo, actual figura del Real Madrid de España, quien tiene chances concretas de acceder a la NBA.

* “Creo que no es el mejor año para hacer el salto de calidad y llegar a la NBA. No se sabe que ocurrirá finalmente con esta y la próxima temporada en la NBA. Es muy difícil conocer con exactitud que es lo que sucederá”, aseveró quien fuera compañero del base con la camiseta albiceleste, en los Juegos Olímpicos Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Campazzo podría recalar en la Liga más importante del básquetbol profesional, según lo revelado por distintos portales especializados, sobre todo europeos. De acuerdo a esas publicaciones, Dallas Mavericks podría ser uno de sus destinos.

* “Si Facundo tiene una buena oferta podría ir a la NBA y sería un salto acorde a cómo va su carrera”, reconoció el santafesino.

Reafirmarían la postura en favor de la igualdad racial en la NBA

La gran mayoría de los jugadores de la NBA que estarán en Orlando para disputar el torneo que decidirá la temporada, a partir del 30 de julio, planean cambiar el nombre de sus camisetas por palabras que recuerden que la lucha por la justicia social se mantiene viva, también en la burbuja del Complejo Disney donde se reanudará el torneo.

De este modo, pretenden que no se olvide el movimiento social surgido en Estados Unidos, a raíz de la muerte en extrañas circunstancias de George Floyd. Las negociaciones entre la asociación de jugadores y Nike, que es la marca que suministra la indumentaria oficial están en marcha. No está claro si los mensajes serán limitados en longitud o alcance; o si bien esta política continuará más allá de la temporada 2019-2020.

La última vez que en la NBA se permitió algo parecido fue en 2014, cuando se dejó a los jugadores lucir en las camisetas el apodo en vez del apellido. En las últimas temporadas, algunos jugadores han saltado a la cancha para el calentamiento con camisetas en los que se podía ver eslóganes reivindicativos.

La medida es bastante similar a una petición de las jugadoras de la WNBA, comandada por la estrella de Las Vegas Aces, Angel McCoughtry, para permitir que las deportistas pongan en sus camisetas los nombres de las víctimas de la brutalidad policial.

En las últimas semanas se observó a muchos jugadores expresando su su enorme empuje en favor de la justicia social. Se han sumado a las manifestaciones del Black Lives Matter en las últimas semanas, incluidos Giannis Antetokounmpo, Russell Westbrook , DeMar DeRozan, Malcolm Brogdomn, Jaylen Brown, Tobias Harris y Stephen Curry.