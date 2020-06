30 de junio, Día Internacional del Asteroide 2020

En dos años, la NASA demostrará su tecnología de desviación de asteroides en la recientemente llamada Dimorphos, una luna que orbita el asteroide cercano a la Tierra, Didymos. Esta será la primera demostración a gran escala de la agencia de este tipo de tecnología en nombre de la defensa planetaria. Dimorphos recibió su nombre la semana pasada, justo a tiempo para reflexionar sobre la importancia de comprender la amenaza de los asteroides cercanos a la Tierra. Los objetos cercanos a nuestro planeta son asteroides y cometas cuyas órbitas los ubican a 50 millones de kilómetros de la Tierra.

Este martes es el Día Internacional del Asteroide, que conmemora el mayor impacto de asteroides registrado mientras se enfoca en el peligro real de los asteroides que podrían chocar con la Tierra. En 1908, un poderoso asteroide golpeó el río Podkamennaya Tunguska en un remoto bosque siberiano de Rusia. El evento arrasó árboles y destruyó bosques en 1.200 km cuadrados, lo que equivale al tamaño de las tres cuartas partes del estado estadounidense de Rhode Island. El impacto arrojó a la gente al suelo en una ciudad a 65 kms de distancia.

En 2013, un asteroide entró en la atmósfera de la Tierra sobre Chelyabinsk, Rusia. Explotó en el aire, liberando de 20 a 30 veces más energía que la de las primeras bombas atómicas, generando un brillo mayor que el del Sol, exudando calor, dañando más de 7.000 edificios e hiriendo a más de 1.000 personas. La onda expansiva rompió las ventanas a 93 kms de distancia. El asteroide no fue detectado porque provenía de la misma dirección y trayectoria que el Sol.

Esto explica por qué los astrónomos y el grupo del Día del Asteroide quieren que la gente esté al tanto. Detectar la amenaza de objetos cercanos a la Tierra que podrían causar daños graves es un enfoque principal de la NASA y otras organizaciones espaciales de todo el mundo. Y en 2022, la NASA probará su tecnología de desviación de asteroides para ver cómo impacta el movimiento de un asteroide cercano a la Tierra en el espacio.

Today is international #AsteroidDay☄️! To mark this @UN day, experts from our #PlanetaryDefense Coordination Office & the Double Asteroid Redirection Test (DART) are here to answer questions about finding asteroids & mitigating risk.



Reply to this tweet with your questions! pic.twitter.com/Hymvkn2PzL