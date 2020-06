https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 30.06.2020 - Última actualización - 17:35

17:29

El Club Atlético que terminó con 16 personas detenidas El intendente de Pilar habló sobre el pádel y dijo que "los protocolos están para cumplirse"

El intendente de Pilar, Federico Achával, habló sobre el pádel en el Club Atlético que terminó con 16 personas demoradas, entre las que había funcionarios y también ex funcionarios, prometió aplicar sanciones y dijo que "los protocolos están para cumplirse".



"Más allá de la conciencia colectiva que hay que tener, nos parece insólito en este momento tener que aclarar que las actividades deportivas no están permitidas", expresó .

En declaraciones al portal El Diario de Pilar, el jefe comunal, expresó: "cuando eso no se cumple tenemos que dar un mensaje de un estado presente, que te cuida, te acompaña y que sanciona cuando no se cumple la normativa de esfuerzo entre todos".

Tras el operativo del pasado domingo realizado por efectivos de Gendarmería Nacional, el municipio clausuró el complejo de pádel y tenis que funcionan dentro del club.

"Hay un proceso de investigación que determinará las responsabilidades de cada uno de los participantes. Desde el municipio no dudamos desde el primer momento, al ver una infracción, en ir y clausurar", sostuvo el intendente. .

Este lunes, el subsecretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Lobo, y el secretario General y de Economía del partido bonaerense de Tigre, Fernando Lauría, renunciaron a sus cargos tras el escándalo registrado en las canchas de pádel de Pilar en plena cuarentena.

Allí, en el complejo "La Palmera" del Club Atlético Pilar, 16 personas fueron demoradas por violar las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas por el Gobierno para combatir la pandemia de Covid-19.

No obstante, el ex tenista profesional Lobo negó haber estado presente en el torneo de pádel pese a que responsables de la entidad lo ubicaron en el lugar, de igual modo que al ex ministro del Interior Rogelio Frigerio.

Con información de NA