Línea directa

Cuidar la vida

AMALIA ISSA

“Muy coherente lo del presidente, lo felicito. ¡Por fin tomaron en serio lo que es esto!, porque hay mucha gente que no le da importancia. Por fin el presidente va a cerrar Buenos Aires, toda esa provincia. Es muy grave lo del coronavirus. Escuché comentarios de que con la cuarentena las empresas se mueren..., pero yo digo: una empresa se puede reabrir, pero una persona que se muere es algo irreversible. También muchos negocios cerraron con los tarifazos de Macri (y hago este comentario sin ser de ningún partido). Ahora está en juego la vida de la gente. La provincia de Buenos Aires está contagiando a todo el país. Incluso yo creo que las clases no tendrían que empezar hasta el año que viene. Si retoman en agosto, los chicos con el frío se van a enfermar y a contagiar. ¿Qué madre va a mandar a su hijo a la escuela? Las mismas maestras se pueden contagiar y enfermar a su familia. Y acá espero que dejen de hacer manifestaciones frente a la Casa de Gobierno, ¿qué madre va a mandar a su hijo a un jardín, en estos tiempos? Aquí, en Santa Fe tampoco deberían dejar entrar a nadie. Lo más importante es la vida”.

Pérdida de agua

AMÉRICO

“Es para denunciar una importante pérdida de agua en la vía pública, desde hace meses. Es en la plaza Vucetich, en Gral. Paz y J. M. Zuviría. Cientos y miles de litros de agua a la calle. Espero que Assa vaya a arreglarlo urgente. Gracias y pueden registrarlo con un fotógrafo”.

Falta de mantenimiento

BLAS GÓMEZ

“Al intendente Jatón: a lo largo de mis 84 años he visto pasar muchas administraciones por el municipio santafesino. Hay obligaciones irrenunciables, ineludibles, por parte de la Municipalidad para con todos los habitantes de la ciudad de Santa Fe, capital de provincia. Esto es: el mantenimiento de plazas, parques, que no se hace; de la red vial, de calles y paseos, de asfalto, de hormigón y de tierra, 100 % incumplidos. Las deficiencias, muchas, del alumbrado público, algo que no es gratuito, sino que nos lo cobran con la Tasa. Ante la falta de respuestas en los reclamos por falta de luz pública, los vecinos, cansados, han comprado focos y balastros. También hay quienes compran camionadas de escombros para arreglar las calles de tierra. El municipio, inexistente. La Dirección de Tránsito solo trabaja en el centro, no así en los barrios, las colectoras, etc. La ciudad está a oscuras y sucia. Usted se ha abocado al tema del dengue y del coronavirus, que no es función del municipio, sino colaborar”.

Donar la mitad de los sueldos

RUBÉN

“Yo quisiera saber en qué quedó una idea de funcionarios de donar sus sueldos o parte de los mismos, para destinarlos a paliar la necesidad de la gente. Hay muchas personas que les dan de comer a los más necesitados: clubes, instituciones, agrupaciones, que necesitan recursos urgentemente”.

Servicio las 24 hs.

UN LECTOR

“Al señor gerente de Aguas Santafesinas: quisiera saber cuál es el servicio de 24 horas que la empresa dice brindar. El día sábado 27, he estado llamando constantemente y lo mejor que funciona es la maquinita: nuestros representantes están todos ocupados... Pero desde las 9 de la mañana, hasta cerca de las 16 que estuve llamando y todos los representantes estaban ocupados... Yo quisiera saber quién está a cargo de dicho servicio, y si realmente es verdad que está disponible las 24 horas... Si no es así, aclárenlo... Yo tengo las cloacas tapadas, tengo la boleta al día y realmente quisiera tener un servicio de 24 horas”.

Llegan cartas

Homenaje

Dra. María Cristina Narbaitz

Ex jefa Sección Hematología



El 30/5/2020 falleció en esta ciudad Berta Cousinet de González Ruberto.

Berta fue un hermoso ejemplo de cómo un gran dolor se sublima y transforma en amor y entrega a los demás.

Así nació CENAELE (Centro Apoyo al Enfermo Leucemia) y la Sección Hematología del Hospital Iturraspe. Porque fue gracias a su iniciativa, empuje e incansables trámites que se reabrió esa Sección para atender enfermos hematológicos y oncohematológicos de la ciudad de Santa Fe y todo el norte de la provincia, en noviembre de 1991.

A partir de ese momento todos los que estuvimos relacionados con el Hospital vimos como, en forma silenciosa, sin cansancio y con total entrega, Berta nos apoyaba y ayudaba de todas las maneras posibles, alentándonos y sosteniéndonos para no caer ante las dificultades, siempre pensando en crecer, avanzar y llegar mejor a los pacientes y sus familias.

Y el máximo logro para ella y CENAELE fue concretar el sueño de la casa propia para alojamiento de los enfermos y acompañantes venidos de lejos.

Por eso, en mi nombre y en el de todos los integrantes de la Sección Hematología y del Banco de sangre, expreso el reconocimiento y agradecido homenaje a quien fuera y será nuestra inspiradora.