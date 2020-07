https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 01.07.2020 - Última actualización - 6:01

5:30

El énfasis puesto en la conectividad es una de las contribuciones de la marca a la recuperación tras el confinamiento por la pandemia y está representada por el lanzamiento al mercado del nuevo Jeep Compass, producido en Europa en la planta de FCA en Melfi, en el sur de Italia, para dar servicio a clientes italianos y europeos.

Jeep Compass europeo Más tecnología y conectividad El énfasis puesto en la conectividad es una de las contribuciones de la marca a la recuperación tras el confinamiento por la pandemia y está representada por el lanzamiento al mercado del nuevo Jeep Compass, producido en Europa en la planta de FCA en Melfi, en el sur de Italia, para dar servicio a clientes italianos y europeos.

Como plena manifestación del espíritu “Go Anywhere, Do Anything” de la marca Jeep, el nuevo Compass ahora presenta nuevas tecnologías de infoentretenimiento y propulsión para garantizar y mejorar la libertad de conductor y pasajero.

El creciente éxito del modelo, producido inicialmente para Europa en la planta de FCA de Toluca en México, ha permitido llevar la producción directamente a Italia, incluida la de la nueva versión 4xe con tecnología eléctrica híbrida enchufable.

Las nuevas características incluyen los nuevos Uconnect Services para mejorar la conectividad a bordo y en el exterior de vehículo, nuevos detalles de estilo, como seis llantas diferentes (una específica para cada equipamiento y las exclusivas llantas de 19 pulgadas en negro brillante para el modelo Night Eagle), y una nueva paleta de colores con cinco nuevos tonos exteriores: Marfil tricapa, Rojo Colorado, Azul Italia, Azul Shade y Verde Techno metalizado, todos estos colores se pueden ofrecer en combinación con un techo negro.

En cuanto al nuevo motor, se basa en una estructura modular y está disponible en el Jeep Compass en la configuración de cuatro cilindros con dos potencias: 130 CV en combinación con un cambio manual de seis velocidades y 150 CV cuando se combina con un cambio de doble embrague en seco de seis velocidades (DDCT), ambas con tracción delantera.

El Jeep Compass, en combinación con el nuevo motor turbo de nafta de 1.3 litros y el cambio automático DDCT, también presenta por primera vez un modo de conducción deportiva que se puede seleccionar con solo pulsar un botón en la consola central. Este modo de conducción dinámico aporta aún más diversión a la conducción urbana diaria, al mejorar la dirección, la respuesta del acelerador y ajustar el comportamiento de la transmisión a través de cambios a marchas superiores más altos con ventajas en la potencia total y el suministro de par.

Foto: Gentileza

La oferta de motores del Compass se completa con un diésel 1.6 MultiJet II de 120 CV, 320 Nm de par, caja de cambios manual y sistema SCR (reducción catalítica selectiva) disponible en combinación con la tracción delantera.

Los modelos 4xe (aquellos que cuentan con tecnología eléctrica híbrida enchufable) estarán disponibles con un motor eléctrico acoplado a una versión de 190 CV y 240 CV de la familia Global Small Engine de 1.3 litros.

Conectividad

​

Foto: Gentileza

Ofrecidos por primera vez en la gama Jeep con el Renegade 2020, los nuevos Uconnect Services cuentan con una variedad de funciones, a las que se puede acceder a través de varios puntos táctiles, incluida la aplicación móvil My Uconnect, un smartwatch, la página web y los botones del plafón y la radio. Estos servicios se combinan con los sistemas de infoentretenimiento de 7 y 8,4 pulgadas, para ofrecer conectividad avanzada a bordo y en el exterior del vehículo, y servicios útiles para una mayor seguridad y confort.

Los Uconnect Services se dividen en varios paquetes. Disponible como servicio básico, My Assistant se activa de fábrica y ofrece servicios de emergencia en caso de accidente y asistencia en carretera, incluidos la recuperación del vehículo y los informes sobre la salud del mismo. Luego están los paquetes My Car, My Remote y My Navigation. My Car permite que el conductor mantenga bajo control el estado de salud y los parámetros del vehículo. My Remote brinda la posibilidad de bloquear/desbloquear las puertas, encender las luces, encontrar el vehículo, controlar algunos parámetros, como la velocidad y la zona, y recibir una notificación si no se respetan. My Navigation incluye el servicio Send&Go que brinda al cliente la posibilidad de enviar el destino al navegador directamente desde el smartphone o la página web, recibir alertas en tiempo real sobre el tráfico, obtener la predicción meteorológica y la ubicación de los radares, y buscar puntos de interés.

La oferta de los Uconnect Services se complementa con servicios opcionales, que se pueden adquirir en la página web Connectivity. Estos servicios incluyen los paquetes My Wi-Fi, My Theft Assistance y My Fleet Manager.

Seguridad

La seguridad de conductor y pasajero ha sido primordial en el desarrollo del Jeep Compass, que ofrece una gama completa de funciones de seguridad activa y pasiva para la conducción diaria, incluidos el Aviso de colisión frontal y el Aviso de salida de carril, ambos de serie en toda la gama, junto con el sistema ESC (Control electrónico de estabilidad) con mitigación electrónica del balanceo (ERM) y airbags frontales, laterales y de cortina. Las funciones de seguridad disponibles incluyen detector de ángulo muerto y control de cruce en la parte trasera, control de crucero adaptativo, cámara ParkView de visión trasera con líneas de cuadrícula dinámicas, y sistema de ayuda al estacionar en paralelo y batería