Miércoles 01.07.2020 - Última actualización - 8:01

7:56

Ante la suplencia del delantero El hermano de Griezmann explota contra el entrenador del Barcelona

La situación del francés Antoine Griezman se potencia mucho más al tomar en cuenta que cada fecha que se desarrolla en la Liga más se aleja el Barcelona de un título que parece quedará en manos de su máximo rival, el Real Madrid, que si este jueves gana le sacará cuatro puntos de ventaja a falta de cinco fechas para el fin del torneo.



Las caras largas, los gestos de fastidio y el desplante del astro argentino Lionel Messi al colaborador de Setién, Eder Sarabia, generó un mal clima en el conjunto catalán, que reanudó la Liga con un nivel muy pobre.



La situación se hace más densa cuando Theo, hermano de Antoine, utilizó Twitter para escribir algunos mensajes en los instantes finales del partido. “Me dan ganas de llorar, en serio”, decía el primero y al que acompañaba otro con un simple “2 minutos…”.



Los tres mensajes fueron borrados a los pocos instantes pero como suele pasar en estos casos los internautas habían capturado imágenes de las publicaciones.



No obstante, Setién se justificó por haber puesto al francés casi con el partido terminado y dijo: "Es un jugador importante, es cierto, pero las circunstancias me obligaron a hacerlo. Podría haber tomado otra decisión, no citarlo por ejemplo, pero siempre esperas que un jugador como él pueda hacer una jugada única que te permita ganar el partido".

Con información de Telam