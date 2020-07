https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex jugador tatengue Malcorra no volverá a Unión: Continuará su carrera en el Atlas de México

El argentino Ignacio Malcorra, quien durante la pasada temporada jugó en Pumas de la UNAM, continuará en el fútbol de México tras firmar contrato con Atlas, señaló la prensa mexicana.



Malcorra, de 32 años, se inició en Comisión de Actividades Infantiles (CAI), de Comodoro Rivadavia y luego jugó para Aldosivi de Mar del Plata y Unión de Santa Fe, totalizando 154 partidos en la Argentina entre 2008 y 2016, en los que anotó 37 goles.



El argentino, quien también vistió la camiseta del Tijuana, jugará en Atlas junto a sus compatriotas Martín Nervo (ex Arsenal y Huracán), Luciano Acosta (ex Boca y Estudiantes), Javier Correa (ex Ferro, Rosario Central, Godoy Cruz y Colón) y Germán Conti (ex Colón).



El fútbol se reanudaría, tras la cancelación del Clausura 2020 a causa de la pandemia de coronavirus, con el Apertura 2020 el próximo 24 de julio y finalizará el 12 de diciembre.

