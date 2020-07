https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 01.07.2020

8:30

Por Cine.ar TV y Cine.ar Play Se estrena "Lina de Lima"

Cine.ar TV y Cine.ar Play presentan esta semana “Lina de Lima”, una coproducción de la Argentina (Gema Films) con Perú y Chile. Se trata de la ópera prima en ficción de la chilena María Paz González, un filme que conjuga con muy buena factura elementos de la comedia, el musical y el drama, protagonizada por la actriz peruana Magaly Solier (“La teta asustada”).

Como muchas otras mujeres peruanas migrantes en Chile, Lina, apoya a su familia a distancia trabajando para otra persona en Santiago. Este año, mientras prepara su viaje anual de Navidad para ver a su hijo adolescente, Lina se da cuenta de que él ya no la necesita como antes. Sintiéndose desplazada emocionalmente, se entrega a explorar sus deseos y a vivir nuevas aventuras, buscando redefinir su propia identidad.

Dice la directora y guionista: “Hace años comencé a interesarme en el mundo de la migración, y me puse a investigar de un modo bastante documental. Así es como conocí a muchas mujeres migrantes que tenían una fortaleza bastante particular, mujeres que lo dejaban todo para buscar algo más. Y decidí hacer una ficción porque mientras revisaba referentes, me encontré con una representación del migrante muy condenada, muy acotada a personajes estancados, sin sueños, paralizados. Películas donde las empleadas peruanas sólo dicen ‘sí, señora; no, señora’, y eso no calzaba con lo que veía en los karaokes, en las celebraciones religiosas, en las fiestas...”.

Completan el elenco Emilia Ossandón, Sebastián Brahm, Javiera Contador, Herodes Joseph, Edgardo Castro y Cecilia Cartasegna.