Miércoles 01.07.2020

Una jugadora de hockey de San Lorenzo dio positivo por coronavirus

Una jugadora de hockey sobre césped de San Lorenzo, quien además se desempeña como instrumentadora quirúrgica, dio positivo por coronavirus y es el segundo caso confirmado en la entidad de Boedo.



Se trata de Mariela Bidal, quien juega como mediocampista en el elenco azulgana de la Tira C del hockey y trabaja en la clínica privada Gedyt en Barrio de Belgrano, y la propia deportista dio a conocer la noticia a través de su cuenta en la red social Twitter.

"Ahora que estoy más tranquila quiero contarles que di positivo en Covid-19. Los que me conocen saben que me cuidé con todo lo que estuvo a mi alcance, respeté la cuarentena e hice solo lo que me correspondía durante estos meses, ir a trabajar por ser personal esencial", relató Bidal.

Asimismo añadió: "Lo hago oficial para agradecerles por la cantidad de mensajes tan lindos llenos de amor y energía. Nunca antes me había sentido tan querida. Gracias. Cuídense mucho".

La jugadora de 27 años comenzó con los síntomas el pasado sábado cuando tuvo fiebre, dolor de cabeza, de cuerpo y tos, por lo que al día siguiente se sometió al testeo y dio positivo.

Por esta razón, la joven estará aislada en un hotel porteño y el 21 de julio volverán a realizarle el hisopado y, además de ella, su papá también dio positivo mientras que se aguardan los resultados de los análisis realizados a sus hermanos. .

Bidal es el segundo caso de coronavirus en San Lorenzo luego que hace unas semanas fue diagnosticada Rocío Vázquez, jugadora de 11 y futsal y la Selección Sub 20 que ya recibió el alta y se encuentra recuperada.

Con información de NA