https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 01.07.2020 - Última actualización - 11:06

11:03

El técnico que hizo historia en sus comienzos como entrenador en la Liga Santafesina. Recordó su paso por Ciclón Racing, Colón y el fútbol profesional.

Un DT todo terreno que metió 24 triunfos en la misma cantidad de partidos en 2003 El año en el que Sciacqua brilló en Ciclón Racing El técnico que hizo historia en sus comienzos como entrenador en la Liga Santafesina. Recordó su paso por Ciclón Racing, Colón y el fútbol profesional. El técnico que hizo historia en sus comienzos como entrenador en la Liga Santafesina. Recordó su paso por Ciclón Racing, Colón y el fútbol profesional.

La cabeza de un entrenador que tuvo una corta carrera como jugador, debido a una gran variedad de lesiones, pero que, con madurez, seriedad y trabajo, encontró su lugar en este deporte. Así es Mario Sciacqua.

—¿Cómo fueron tus inicios como técnico?

—Cuando dejé de jugar, a los 27 años, no sabía para dónde salir y empecé a tomar conciencia del lugar donde estaba y lo que había desaprovechado. En ese momento se da la posibilidad de trabajar en una escuelita de fútbol barrial en Barranquitas, a través de un programa de la Municipalidad en el cual me anoté. Luego, con Ricardo Valli abrimos una escuelita propia, que se llamaba “Batigol”, en honor a Gabriel Batistuta. Fue ahí donde me empezó a gustar la docencia en el fútbol, le agarré el gusto a la docencia a los 28 años. Luego a Juan Ferrer y a Valli los contrata Ciclón Racing para la primera de la Liga, y yo me hago cargo de las inferiores. Ahí arranqué con la cuestión más formativa en el 2002 y pude dirigir tres divisiones: la quinta, la octava y novena. Las tres salieron campeonas y eso fue impresionante.

—¿Cuándo empezaste a dirigir la primera de Ciclón?

—Cuando se van Ricardo (Valli) y Juanjo (Ferrer) agarro el equipo yo y salimos campeones, en el 2003. Me acuerdo que estaba Leandro Birolo y el profe Avaro en el cuerpo técnico. Eran dos torneos de 12 fechas cada uno y ganamos los dos, o sea los 24 partidos del año, fue histórico, inolvidable. Era un equipazo. Recuerdo que ya habíamos salido campeones y fuimos a jugar un partido a Santo Tomé, y los pibes no querían perder el invicto y también ganamos. La verdad que soy un agradecido de toda la gente del club porque gracias a ellos arranqué a trabajar. Son cosas que uno no se olvida jamás.

—¿Qué tenía de especial ese equipo?

—Fuimos un poco revolucionarios. Por ejemplo, aunque no concentrábamos, yo siempre estaba pendiente de los chicos los viernes a la noche, el profesor los llamaba por teléfono para que se vayan a dormir temprano. En la Liga, los viernes no se entrena y nosotros lo hacíamos siempre. Son todas particularidades que, obviamente, hicieron que los jugadores se potenciaran.

—Cuando te fuiste a Colón ¿te llevaste alguno de tus dirigidos de Ciclón?

—Los llevé a Agustín Masinski, Matías Chiaraviglio, al “perro” Pereira y a Matías Gangoso. Y con ellos salimos campeones en la primera de Liga Santafesina, me acuerdo que también bajaba a jugar con nosotros, algunos partidos, “Tito” Ramírez.

—En este último tiempo ¿te llamó en algún momento José Vignatti?

—Sí, me llamó cuando se fue Comesaña y Pablo Lavallén. La dirigencia me ha llamado también para consultarme sobre algunos jugadores y yo también quería llevarme siempre jugadores de Colón porque ya los conocía. Tengo comunicación con ellos, además de una buena relación.

—¿Por qué no volviste a Colón en ese momento?

—Yo estaba en Patronato y acababa de renovar mi contrato allí. Por una cuestión de ética y de sentido común no me fui. Se tienen que encontrar los planetas, y bueno, no se dio.

—¿Qué pasó en Godoy Cruz? ¿Crees que la decisión de eliminar momentáneamente los descensos influyó en tu situación con el club?

—Sí, yo creo que influyó mucho. Me parece que cuando sacan los descensos José Mansur cambió su postura. Es una pena, la forma de manejarse no fue la mejor. A mí ni me lo comunicó, se lo dijo a mi representante. Ya sentía incertidumbre, pero no pensé que vayan a tomar esa decisión.

—¿Estás enojado por esta decisión del presidente?

—No guardo rencor. Sólo el enojo típico de habernos quedado sin trabajo. Siempre digo, cuando me preguntan, que, si lo veo a José Mansur por la calle, lo saludo. Hay cosas más importantes en la vida, esto es laburo. Por momentos estoy ansioso, pero tranquilo porque sé que lo que venga va a ser bueno.

En tiempo de pandemia

—¿Crees que en Santa Fe están dadas las condiciones para volver a los entrenamientos?

—Me parece que es una situación muy particular. Hablando el otro día con gente de Gimnasia de Jujuy, me contaban que estaban empezando a entrenar, y de repente salieron tres casos y cerraron todo. Otro ejemplo, hace 15 días nos juntamos a comer en Paraná, y ahora está cerrado el túnel, cambia todo de un día para el otro, allá están todos asustados. Si acá Colón y Unión arrancan a entrenar, y a los dos días aparecen nuevos casos, ¿cómo lo frenas? Es una situación bastante complicada, uno tendría que estar más agiornado de toda la situación para poder opinar.

Ficha técnica

Nombres y apellido: Mario Alfredo Sciacqua.

Fecha y lugar de nacimiento: 30/08/1970 en Berabevú, Santa Fe.

Edad: 49 años.

Trayectoria como futbolista: delantero de Colón de Santa Fe (1992/93), Arsenal (1993/94), Deportes Municipal (1994/95) y Melgar (1995/96), ambos de Perú.

Trayectoria como entrenador: Ciclón Racing (2003), Colón (2004-13); Gimnasia y Esgrima de Jujuy (2014); San Luis de Quillota, Chile (2015); Gimnasia y Esgrima de Jujuy (2016); Olimpo de Bahía Blanca (2017); Quilmes (2017-18); Patronato (2018-19) y Godoy Cruz (2020).

Grupo familiar: Padres: Mario y Olga. Hermanas: Carina y Silvina. Esposa: Florencia. Hijos: Justina (19), Santino (17) y Amparo (12).

La clave del éxito en Ciclón

El Litoral realizaba una extensa nota después que el DT obtuviera el ascenso con Ciclón Racing en el año 2003. En esa temporada, el equipo ganó los 24 partidos que se jugaron a lo largo del año. El técnico decía que el secreto es “obviamente tener buenos jugadores, que tengan una buena capacidad técnica y asimilen la táctica en el corto plazo, porque no hay tiempo. Sin jugadores capacitados y bien predispuestos en el fútbol amateur, no habríamos logrado esta campaña. Igualmente, creo que la clave fue que los jugadores entendieron de entrada nuestra intención: darle una fuerte personalidad al equipo y una actitud agresiva en la cancha. Eso se notó en varios partidos que se presentaron en forma complicada”.