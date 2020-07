Fórmula Uno: McLaren presentó su nuevo modelo de auto

La Fórmula Uno se reaunudará este fin de semana en Austria y para ello los equipos ponen a punto los coches.

Este miércoles MCLaren presentó su nuevo diseño en los autos que serán manejados por Carlos Sainz y Lando Norris.

El nuevo diseño tendrá un arcoíris en los laterales y se une a la campaña #WeRaceAsOne que tiene como objetivo recaudar dinero para organizaciones benéficas que ayudan a la lucha contra el coronavirus.

Unity. Solidarity. Hope. 🌈🧡



Introducing our new-look MCL35 livery, which incorporates the #WeRaceAsOne rainbow and will proudly carry the ‘End Racism’ message. pic.twitter.com/B6fLeADozM