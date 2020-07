Le arrancó una oreja a su novia y tenía condena por cortar un dedo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La chica, que debió ser internada en el Cullen, estaba “sumergida” en un contexto de violencia de género desde que comenzaron a salir, hace 6 meses. La Justicia dictó la prisión preventiva para el agresor.

“¡Mami, me arrancó la oreja!” gritó la joven de 21 años desesperada luego de que su novio la atacara la mañana del viernes pasado en su casa de la ciudad de Coronda. Este martes, la jueza Rosana Carrara dictó la prisión preventiva para Raúl Ojeda (24), imputado por “lesiones dolosas graves calificadas”. La víctima continúa internada en el Hospital Cullen, recuperándose de la intervención quirúrgica que realizaron para intentar reimplantarle el pabellón auricular izquierdo.

El fiscal del departamento San Jerónimo, Marcelo Nessier, solicitó la cautelar de máxima para Ojeda, atendiendo a la gravedad del hecho y al contexto de violencia de género en el que se dio. Según el acta policial, eran cerca de las 8 de la mañana cuando los oficiales arribaron a la casa ubicada en el barrio Lafuente. Allí se encontraron con una escena que parecía sacada de una película: la madre de la víctima los esperaba con la oreja de su hija en la mano.

El testimonio de la señora fue clave para reconstruir las horas previas al hecho. Contó que en los seis meses que su hija y el imputado llevan juntos, ha tenido que llamar varias veces a la policía “para que se lo llevara”, pero la chica nunca quiso denunciarlo formalmente. También, dijo que el joven se había mudado a la casa familiar en cuanto comenzó la relación.

“Todos le buscan lío”

La noche previa al ataque, mientras el resto de la familia cenaba el imputado tomaba fernet y “en un momento fue a la pieza que comparte con mi hija y cuando volvió le veo un polvo blanco que le salía de la nariz, a lo que pensé que se estaba drogando”. Después, se fue con los amigos y volvió al domicilio recién a las 3 de la madrugada. La mujer lo vio llegar con un cuchillo en la mano, él se justificó diciendo “que todos le buscan lío” pero lo guardó cuando su suegra se lo pidió.

Ojeda se fue nuevamente y volvió unas horas más tarde. “Cerca de las 7 llega Raúl y preguntó por mi hija, a lo que le contestamos que estaba durmiendo”, se dirigió a la pieza y comenzó a insultarla, acusándola de estar con otro hombre.

Los padres de la chica tomaban mates afuera mientras escuchaban de fondo la discusión que tenía lugar en el dormitorio, algo que sucedía de manera frecuente, hasta que el grito de su hija los alarmó. En ese momento “entro rápido, le pego una patada a la puerta porque estaba cerrada y veo que Raúl la tenía del cuello a mi hija y mi hija gritaba ‘¡mami, me arrancó la oreja!’‘, contó la mujer. Se la había cortado con los dientes.

El padre de la víctima ingresó y retuvo a su yerno mientras llamaban al 911. El griterío despertó a un hermano del imputado, que vive al lado y ayudó a evitar que el ahora imputado se escapara del lugar hasta que llegó la policía.

Reeducación emocional

El imputado le “causó una deformación permanente en el rostro, -ella- en este momento sigue internada viendo cómo reacciona el implante”, comunicó el fiscal Nessier durante la audiencia en la que sostuvo que “la doctrina mayoritaria entiende que la deformación es permanente, siendo irrelevante que la víctima pueda cubrirla con cabellos o hacerla desaparecer mediante cirugía estética”.

La solicitud de prisión preventiva se basó, entre otros planteos, a que “debe brindarse protección a la víctima y a los testigos, que tendrán que deponer en un eventual juicio”. Sobre todo es preciso cautelar el testimonio de la joven, que sólo logró declarar: “lo único que le puedo decir en este momento es que no puedo hablar, que me encuentro muy angustiada y no puedo dejar de llorar”.

“La fiscalía entiende que esto no hace más que mostrar el espiral de violencia en que está sumergida la víctima” aseguró Nessier en referencia al estado en el que se encuentra la chica y su historia con el imputado.

La defensora pública Virginia Balanda propuso medidas alternativas a la prisión preventiva, entre ellas la asistencia a un taller de reeducación emocional. La jueza Rosana Carrara dio por acreditado el hecho y acertada la calificación legal, por lo que dictó la preventiva para Ojeda ya que “se presenta como necesaria y proporcional”. Además, consideró que existen elementos para que el imputado se someta tanto a un programa que lo asista para superar sus adicciones como, en la línea de lo propuesto por la defensa, a un tratamiento ligado a la violencia de género.

Antecedente

El mismo sujeto -Raúl Ojeda- fue condenado por “lesiones dolosas graves en concurso real con amenazas calificadas por el uso de arma de fuego” a tres años de prisión condicional el 11 de marzo de este año. En aquella oportunidad, las lesiones se las provocó a un motociclista, a quien le cercenó un dedo.