https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 01.07.2020 - Última actualización - 13:07

13:03

Marcelo Sain declaró la semana pasada que los daños obedecen a una disputa entre la patronal y el gremio UATRE, que no hay perjuicios porque la mercadería está asegurada y que “todo esto es un gran verso montado por Clarín”. Autoconvocados pidieron públicamente al gobernador que lo aparte del cargo.

Actualidad Piden la renuncia del Ministro de Seguridad de Santa Fe por relativizar los ataques a silobolsas Marcelo Sain declaró la semana pasada que los daños obedecen a una disputa entre la patronal y el gremio UATRE, que no hay perjuicios porque la mercadería está asegurada y que “todo esto es un gran verso montado por Clarín”. Autoconvocados pidieron públicamente al gobernador que lo aparte del cargo. Marcelo Sain declaró la semana pasada que los daños obedecen a una disputa entre la patronal y el gremio UATRE, que no hay perjuicios porque la mercadería está asegurada y que “todo esto es un gran verso montado por Clarín”. Autoconvocados pidieron públicamente al gobernador que lo aparte del cargo.

Campolitoral | campo@ellitoral.com

Productores agropecuarios autoconvocados del sur santafesino pidieron públicamente, en una carta abierta al gobernador Omar Perotti, la renuncia del Ministro de Seguridad Marcelo Saín, quien en declaraciones periodísticas restó importancia a los ataques a silobolsas y acusó al sector de ser parte de una campaña de desestabilización orquestada por el diario Clarín.

El texto considera “desafortunadas y en desconocimiento pleno de la realidad” los dichos del funcionario en lo referido a los hechos vandálicos de los que la provincia es la principal damnificada (un reciente conteo muestra que sobre 61 silobolsas dañados en todo el país Santa Fe lidera el “ranking” con 21), pero también condenan la sugerencia de Sain sobre un auto complot y la minimización del daño al indicar que al estar la mercadería asegurada no hay víctimas. Por ello, dicen “es que exigimos su renuncia”.

La bronca se encendió el pasado 25 de junio cuando el periodista Gustavo Sylvestre en Radio 10 entrevistó a Saín y le preguntó si era “verdad o todo invento” que los productores del sur provincial se estaban organizando para defender la cosecha almacenada en sus campos. “Yo creo que hay sectores de la oposición que están buscando cualquier hueco para producir un proceso de desestabilización al gobierno nacional, no tengo ninguna duda de eso; creo que esta es una experiencia más, siempre liderada por el diario que ha fogoneado este tipo de conflicto desde hace muchos años; acá no hay ningún tipo de expresión de autoconvocados que estén detrás de este tipo de maniobras”, respondió el ministro. En ese intercambio Sain también dijo haber desestimado denuncias que le hicieron llegar dirigentes del sector, acompañadas de filmaciones, por no estar avaladas en fiscalía; y aseguró que “desde principio de año hubo unos diez hechos, la mayoría esclarecidos, y muchos enmarcados en un conflicto entre UATRE y la patronal”.

“Inclusive los silobolsas están asegurados, con lo cual no hay acá un pobre tipo productor víctima del oprobio de grupos políticos que no existen”, agregó sobre las posibles motivaciones políticas o ideológicas en los ataques y remató: “todo esto es un gran verso montado por Clarín, no me cabe ninguna duda”. Al respecto dijo contar con un informe del Director Provincial de Seguridad Rural en el que confirma que estos hechos están “restringidos a estas situaciones”, en referencia a la hipótesis de una disputa laboral.

Silvio Montenegro, referente en el sur santafesino del Movimiento Nacional de Productores Autoconvocados, calificó hoy de “patéticas” las declaraciones de Sain. Siendo un ministro con la misión de garantizar la seguridad de los ciudadanos “no puede andar prejuzgando que estos son hechos fogoneados por el diario Clarín o la oposición”, sino que debe investigarlos ya que se produjeron en cantidad y no son casos aislados. “Nos indigna; porque inclusive pareciera que son actos que los provocamos nosotros mismos”, protestó.

Sobre la vinculación de estos hechos con cuestiones política o ideológicas, el referente autoconvocado enumeró varias acciones del gobierno en busca de acelerar la venta de granos de los productores. Por ejemplo la imposibilidad de acceder a créditos a tasa subsidiada para productores que retuvieran más del 5% de la cosecha. “Aparte de azuzar continuamente con que (los productores) son los especuladores, acaparadores, envenenadores seriales han generado un odio en el otro”, evaluó, y si bien no cree que los ataques a silobolsas sean protagonizados por “grupos kirchneristas” organizados con ese fin, entiende que “se está cosechando ahora el odio que se ha sembrado en estos doce años”.

El dirigente también cuestionó que Saín minimice la cantidad de ataques. “En las últimas cuatro semanas hubo entre 50 y 60 hechos en todo el país; la gran mayoría en la provincia de Santa Fe, fundamentalmente la zona de Rosario, San Jerónimo Sud, Carcarañá”, dijo, zona a la que calificó como “el triángulo de las Bermudas”.

“Tenemos miedo de terminar teniendo que ejercer un derecho legítimo de defensa”, dijo el dirigente sobre la encrucijada en la que muchos productores podrían verse obligados a usar armas para defender su propiedad o integridad física. “El Estado nos ha dejado sólos”, argumentó.