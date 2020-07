De los cuatro que pidió el "Barba", tres están afuera

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se cayeron nueve contratos y Domínguez pidió por Celis, Esparza, Estigarribia y Fritzler como posibles renovaciones. La deuda y la reducción al 50 por ciento condicionan el sí de casi todos.

Marcelo Estigarribia seguirá en algún club paraguayo, Guillermo Celis tiene grandes chances de volver al Junior de Barraquilla y Gabriel Esparza está a casi nada de fichar en Sol de América de Paraguay. En consecuencia, de los cuatro jugadores que había pedido Eduardo Domínguez —“vean la chance de que puedan seguir en el plantel”—, tres están afuera y el cuarto (que es Matías Fritzler) está con una negociación “abierta pero muy complicada”.

Como se sabe, Estigarribia, Celis, Fritzler y Esparza son los únicos de los nueve contratos caídos ayer por los cuales Colón intentó negociar. Del resto, por ejemplo, el tucumano Galván quedó libre y el uruguayo Mauro Da Luz firmó la baja, luego de acordar la deuda.

Hay dos cosas que condicionan y mucho a este trébol de cuatro volantes: Vignatti ya avisó públicamente que Colón parte de la base de “reducir el 50 por ciento de los salarios”. Pero, además, por lo que dejaron trascender, tampoco es fácil cobrar la deuda y el famoso/discutible premio de la final de la Copa Sudamericana.

“¿Cómo puedo creer que arreglemos una reducción a futuro si no me pagan lo que me deben del año pasado?”, deslizó uno de estos cuatro jugadores que intentó negociar para seguir por pedido del “Barba” Domínguez.

Así las cosas, con los contratos ya caídos (se vencieron ayer), ninguno de los cuatro volantes que pidió el actual DT podrán seguir en el nuevo Colón. Había una pequeña luz con Fritzler, porque quedaba la charla final pendiente del “Pelado” con el mismo Vignatti.

Ya está Santella

“Estamos instalados en Santa Fe con mi familia. Por suerte pude concretar la llegada a la ciudad, hicimos uso de la posibilidad del traslado por los mecanismos oficiales, hasta el miércoles que lo permitió. Domínguez insistió en que venga para acá y a través de la posibilidad que me dio el club, con Patricio Fleming y José Vignatti, quienes hicieron posible que pudiera llegar. Ahora tendré que esperar 15 días para luego poder moverme de forma natural”, dijo el profe Pablo Santella por LT 10. En cuanto a las declaraciones de Ginés González García, quien dijo que en agosto podría darse el retorno del fútbol, opinó: “Siempre se habló de mitad de julio, agosto o septiembre, pero no hay nada oficial. Pero sí más allá de comenzar a entrenar, nosotros, especialmente Eduardo (Domínguez) que teniendo la posibilidad de contar con muchos jugadores en la ciudad, con la flexibilidad que permite hacer un montón de cosas y más allá de las fechas, se podría hacer un paso más, que involucra mi presencia y es la posibilidad de entrenar a los jugadores en un gimnasio o una plaza”.

En cuanto a la planificación en relación a lo que se puede desarrollar en Buenos Aires, Santella afirmó: “A diferencia de la Fase 1 es poder trabajar en gimnasios, más allá que la semana pasada los jugadores comenzaron a correr, que es importante desde lo aeróbico y por las carreras largas, con elementos específicos como los botines. Al principio les costó mucho salir a correr media hora, entonces armamos tres programas de carrera, de media hora y una hora, y con el teléfono, mediante una APP nos mandan el recorrido y el tiempo que hicieron, a eso lo mandan al grupo. Pero el tema de correr fue clave para el proceso de adaptación que queremos hacer, es una linda opción salir a correr antes que el resto, no queremos decir que es una ventaja”.

Más adelante se lo consultó por Brian Fernández y afirmó: “Unos jugadores son más mimosos que otros, algunos demandan más. Especialmente los que juegan bien son difíciles de entrenar. No tuve contacto con él, lo tendremos al igual que con el resto de los compañeros una vez que se pueda, pero es un beneficio estar cerca, sobre todo los que demandan esa cercanía”.

Se le preguntó por los jugadores que están en la ciudad y afirmó: “El 80 por ciento de los jugadores están en Santa Fe, seis jugadores están en otros lados. Los planes de trabajo son para todos igual. Le estoy dando planes individuales a todos”. No vuelve Bauza

Otro jugador que debía volver en este receso a Colón era Juan Francisco Bauza, que finalmente no lo hará porque el Csikszereda de Rumania llegó a un acuerdo con los sabaleros para poder retenerlo hasta junio de 2022.

Bauza se inició futbolísticamente en Central Entrerriano, desde donde llegó a Colón. En 2016 fue promovido a Primera División de la mano del DT uruguayo Ronald Paolo Montero, debutando profesionalmente el 22 de octubre de ese año. “Buscamos un jugador como Esparza, pensamos que sus rasgos se adecuarán al equipo”. Miguel Figueredo, Presidente Sol de América/Paraguay Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

