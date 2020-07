https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La actriz ha publicado un texto denunciando a los que se niegan a usar esta medida de protección que ya ha sido aplaudido por compañeras como Julia Roberts o Reese Witherspoon.

Reese Witherspoon la apoyó Jennifer Aniston se enojó con la gente que no usa mascarilla

Harta de ver que todavía hay gente que pone en duda la necesidad de usar mascarilla para acabar con la actual crisis sanitaria, especialmente en Estados Unidos donde hay gente que incluso niega la existencia de una pandemia; la actriz ha decidido tomar cartas en el asunto y aprovechar su poder mediático para pedir a la población que la usen. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que subiendo una foto suya con ella puesta?

Aunque lo verdaderamente importante en esta ocasión no es la imagen en cuestión, que algunos podrían pensar que es una simple pose; sino el texto que la acompaña en el que la protagonista de Friends se pone muy seria respecto a este asunto de vital importancia: “Entiendo que las mascarillas son incómodas de llevar. ¿Pero no les parece que es peor que las empresas estén cerrando? ¿Que se estén perdiendo empleos? ¿Que los trabajadores sanitarios estén al borde del agotamiento absoluto? Este virus se está llevando muchas vidas porque no estamos haciendo lo suficiente”, denuncia sin medias tintas Aniston.

“Creo firmemente en la bondad de la gente, así que sé que juntos podremos vencer al virus. Pero todavía hay personas que se niegan a cumplir las normas básicas para rebajar la curva y mantener a salvo a los demás”, continúa. “Hablo de gente que asegura que se 'están vulnerando sus derechos individuales’ porque se les obligan a llevar mascarilla. Esta recomendación simple y efectiva se está politizando a expensas de la vida de las personas. Y realmente no debería ser un debate”, afirma la actriz.

“Por favor, si valoras las vidas humanas, haz el favor de ponerte mascarilla y pide a la gente a tu alrededor que no la lleva que lo haga”, exige Aniston al final de un escrito que ya ha sido aplaudido por millones de personas. Entre ellas, compañeras de profesión como Julia Roberts u Olivia Wilde, su expareja Justin Theroux y, por supuesto, su amiga Reese Witherspoon, que respondía en los comentarios con un simple y contundente “¡Exacto!”.