Miércoles 01.07.2020

Espionaje ilegal Rechazan planteo de exención de prisión del ex secretario privado de Macri

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, rechazó un pedido de exención de prisión al ex secretario privado del ex presidente Mauricio Macri, Darío Nieto, en la causa por presunto espionaje ilegal, en la que se iniciaron las declaraciones indagatorias de los detenidos en la víspera.

Nieto tuvo “actitud evasiva” en un allanamiento ordenado días atrás a su vivienda y habría comenzado a manipular su teléfono celular para enviar mensajes o generar “el borrado” o el “alerta de las circunstancias del procedimiento a distintas personas”, sostuvo Villena en la resolución, informaron fuentes judiciales.

Esta actitud, según el juez, “podría haber frustrado la medida dispuesta, escenario que permite concluir que mediante su actitud obstruyó el accionar de la justicia”.

Nieto permanece en libertad y es investigado en la causa, con lo cual buscaba que no se ordenase su detención mientras dure la pesquisa.

La negativa de Villena podrá ser apelada ante la Cámara Federal de La Plata.

Villena ordenó el martes detener a 22 personas, de las cuales 5 permanecían sin ser ubicadas, y comenzó la ronda de declaraciones indagatorias en el juzgado federal de Lomas de Zamora.

Desde las 9.30 declararon María Andrea Fermani, Mariano Ignacio Flores, Andrés Patricio Rodríguez, Juan Carlos Rodríguez, Daiana Romina Baldassarre, Denise Aya Tenorio, María Belén Sáez, Jorge Guillermo Ochoa y Gustavo Ciccarelli.

Para este jueves, también desde las 9.30, serán trasladados desde sus lugares de detención Susana Martinengo (ex jefa de Documentación Presidencial), el ex jefe de Congtraingteligtenia de la AFI Diego Dalmau Pereyrahy Jorge Horacio “Turco” Sáez, Leandro César Araque, Facundo Melo, Emiliano Matta y Mercedes Funes Silva, informaron fuentes judiciales.

Y para el lunes, a la misma hora, se dispuso la indagatoria de Alan Ruiz, quien había sido ya detenido en otra causa por supuesto espionaje ilegal contra el Instituto Patria y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que sustancia el juez de Lomas Juan Pablo Augé.

Villena pidió a la interventora de la AFI, Cristina Caamano, que releve de la obligación de guardar secreto a los ex agentes detenidos.Además ordenó a la Policía Federal, a cargo de la custodia de los detenidos, respetar los protocolos sanitarios ante la pandemia de coronavirus durante los traslados.

“Perejiles”

El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, consideró que en la causa que investiga supuestas tareas de inteligencia ilegal durante la gestión de Cambiemos “recién aparecen los perejiles” y afirmó que “todavía no se llegó a los que realmente la generaron”, entre los que ubicó “fundamentalmente al ex presidente” Mauricio Macri.

“Se tienen que hacer cargo. Recién aparecen los perejiles. Todavía no se llegó a los que realmente la generaron. El caso de (el ex director de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo) Arribas y (la ex subdirector Silvia) Majdalani tiene que ser una definición bien clara de los que tienen que dar explicaciones”, sostuvo el funcionario nacional.