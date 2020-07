https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El hombre asegura que vio una luz blanca intensa e inmóvil a unos 40 kilómetros de Neuquén, en pleno vuelo de instrucción durante una práctica nocturna.

La verdad está afuera Un piloto asegura que vio un OVNI en la noche del martes en Neuquén

Sergio Fernández es piloto e instructor del Aeroclub Neuquén y dentro de sus 20 años de vuelo muchas veces vio luces extrañas en el cielo. Pero ninguna como la de la noche del martes, una luz que ubicó en el sur de General Roca lo encandiló por 45 minutos siempre desde el mismo lugar.

Fernández estaba en un vuelo de instrucción con otro piloto en práctica de vuelo nocturno y ambos se quedaron asombrados por esta luz. "Al principio pensamos que podía ser un avión que venía hacia Neuquén. Pero eso lo descartamos porque la luz nunca se movió, estuvo por lo menos 45 minutos estática", describió el piloto.

Igualmente, para descartar llamaron a la torre de control y ahí confirmaron que no había ningún reporte de una aeronave y constataron que tampoco salía en los radares. "Un avión no puede ser porque no tenía movimiento, estrellas y satélites a esa altura tampoco y un drone no tiene tanta luminosidad", aseguró el piloto por lo que consideró que lo que vio anoche podría ser un "ovni".

Aún sorprendido por la situación Fernández le dijo a LM Neuquén que no le queda otra que pensar que lo que vio anoche en el cielo, a unos 45 kilómetros de Neuquén y al sur de General Roca era un ovni. Ambos pilotos intentaron fotografiar esa luz extraña e inmóvil que vieron en el cielo pero las pequeñas cámaras de sus celulares no se los permitió. "Yo hace 20 años que vuelo, y vi muchas luces desconocidas, pero no como esta. Esta era una luz muy fuerte, más fuerte que cualquier otra que había visto", relató el piloto.

Fernández explicó que la ubicación de la luz la estableció por sus referencias visuales nocturnas y describió además que el cielo estaba muy cubierto por lo insistió en pensar que esa luz no era ni otro avión, ni un satélite ni un drone y si una nave espacial. "Nuestra actividad por la pandemia está muy restringida, no era un avión. Pero yo lo vi, era una luz muy fuerte que se quedó inmóvil. Incluso cuando aterrizamos seguía ahí", describió con asombro el instructor.