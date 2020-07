https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 01.07.2020 - Última actualización - 23:07

23:05

Comedy Central está preparando nuevas temporadas de la serie animada creada por Mike Judge, que está a cargo del proyecto, y que se convirtió en un fenómeno en los 90.

Episodios nuevos Beavis y Butt-Head vuelven a la televisión Comedy Central está preparando nuevas temporadas de la serie animada creada por Mike Judge, que está a cargo del proyecto, y que se convirtió en un fenómeno en los 90. Comedy Central está preparando nuevas temporadas de la serie animada creada por Mike Judge, que está a cargo del proyecto, y que se convirtió en un fenómeno en los 90.

Beavis y Butt-Head volverán a la televisión en una nueva versión de la serie animada sobre dos haraganes de la generación X. Mike Judge regresará como la fuerza motriz central del programa y escribirá, producirá y proporcionará la voz en off de los dos personajes icónicos, que se convirtieron en un fenómeno de la cultura pop a principios de los años 90.

"Parecía el momento apropiado para volver a ser estúpidos”, dijo Judge, el creador y la voz de ambos personajes, en un comunicado. “Beavis and Butt-Head”, que debutó en MTV en 1992, se mudará a su canal hermano Comedy Central, de ViacomCBS, anunciaron este miércoles consignó The Hollywood Reporter. El programa, que se convirtió en serie en 1993, desarrolló entre 25 y 50 episodios originales al año hasta 1997 antes de ser revivido para una octava temporada en 2011.

El canal dijo que encargó dos temporadas de la nueva serie, que incluirá temas “con los que podrán identificarse nuevos y viejos fans”, incluyendo jóvenes de la generación Z con padres de la generación X. "Estamos encantados de volver a trabajar con Mike Judge y el gran equipo de 3 Arts mientras duplicamos la comedia animada para adultos en Comedy Central. Beavis and Butt-Head definieron a una generación, y no podemos esperar a ver cómo navegan en las aguas traicioneras de un mundo a años luz de las suyas", dijo Chris McCarthy, presidente de entretenimiento juvenil de ViacomCBS.

Judge escribirá y producirá la serie y una vez más hará las voces de sus personajes como parte de un acuerdo que incluye programas derivados y especiales. La serie original, que fue elogiada por su sátira social pero también criticada por su humor obsceno y violencia, se transmitió hasta 1997 y revivió brevemente en 2011. Los personajes saltaron a la gran pantalla en la película de 1996 “Beavis and Butt-Head Do America” (“Beavis y Butt-Head recorren América”), y recaudó 63 millones de dólares a nivel nacional con un presupuesto de 12 millones de dólares.

“Beavis y Butt-Head fueron la voz que definió a una generación y nos morimos de ganas de verlos navegar las aguas turbias de un mundo a años luz del suyo”, dijo McCarthy en un anuncio que no incluía la fecha de estreno. Los créditos de Judge en televisión también incluyen “Silicon Valley” y “King of the Hill”.

La nueva versión de los teleadictos adolescentes llega menos de 10 días después de que Comedy Central se convirtiera en el hogar de Jodie, la serie de animación para adultos que es una derivación de Daria, que a su vez era una rama de la mirada de Beavis and Butt-Head. Beavis and Butt-Head, como la Jodie de Tracee Ellis Ross, proviene de MTV Studios, la división interna lanzada hace dos años por McCarthy con el objetivo de monetizar la vasta biblioteca de la compañía y venderla a terceros. Se sabe que la serie inspiró a Trey Parker y Matt Stone a crear el mega-éxito South Park.

La animación para adultos sigue siendo un género en crecimiento en las plataformas de transmisión, cable y streaming. En el éxito, programas como Rick y Morty se repiten bien y atraen a un público más joven y a menudo pueden conducir a líneas de comercialización rentables. Franquicias como Family Guy y Bob's Burgers, por ejemplo, se consideran que valen miles de millones. Además, las series de animación pueden ser producidas a distancia durante la pandemia de coronavirus que ha paralizado cientos de proyectos de cine y televisión.