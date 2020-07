El "picadito" volvió a Salta y en las canchas se sienten privilegiados

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los salteños aseguran que se sienten privilegiados de poder jugar al fútbol en este contexto de pandemia por el coronavirus, a un mes de la habilitación del fútbol 5 y a pocos días de la autorización para practicarlo de manera recreativa.

Los salteños aseguran que se sienten privilegiados de poder jugar al fútbol en este contexto de pandemia por el coronavirus, a un mes de la habilitación del fútbol 5 y a pocos días de la autorización para practicarlo de manera recreativa.

El fútbol volvió, entre otras 50 disciplinas deportivas que se pueden desarrollar en esta provincia, aunque tengan que usar alcohol en gel, no puedan pasar a los vestuarios y, en ocasiones, les tomen la fiebre. “La verdad que es hermoso, somos unos privilegiados en Salta de poder jugar al fútbol, no solamente gente como yo, que practica este deporte tres o cuatro veces por semana, sino que además trabajo alquilando canchas, y es muy lindo porque somos uno de los únicos lugares del país donde se puede jugar”, manifestó a Télam Alejandro Espejo.

El “picadito” se transformó como consecuencia del coronavirus: llegar a la canchita implica el uso obligatorio de barbijo, que puede retirarse solo durante el partido; hay que desinfectarse las manos con alcohol en gel al entrar y salir; no está permitido el uso de los vestuarios y, algunos centros, controlan la temperatura corporal, entre las medidas sanitarias más importantes establecidas para la práctica deportiva. Alejandro es jugador y además trabaja en el alquiler de canchas de fútbol 5 en Salta, y contó que al principio, tenían miedo de que la gente no se animara a jugar a la pelota: “Pensábamos que por ahí no lográbamos contar con muchos turnos, pero la verdad es que en este primer mes las canchas están explotando todas”, dijo.

Luego, Espejo indicó que “toda la gente que juega al fútbol en Salta está contenta, porque para muchos de los muchachos, es el único esparcimiento que tienen durante la semana, entonces, el hecho de poder seguir haciéndolo beneficia”. “La verdad es que el 99% de los clientes cumplen las reglas y los protocolos. Eso también está muy bueno”, sostuvo.

Esto se dio en el marco de lo establecido por el Comité Operativo de Emergencia (COE), conformado en Salta por la pandemia de Covid-19, que establece en su resolución 34 la habilitación en todo el territorio provincial de actividades y disciplinas deportivas y de afición, cuya práctica no supere el número de 10 personas reunidas en espacios reducidos.

Esta medida, como otras flexibilizaciones del aislamiento social, preventivo y obligatorio, se adoptaron en Salta debido a que aún no hay circulación comunitaria del virus de Covid-19 en la provincia. Esta disciplina se sumó a las prácticas individuales como el tiro deportivo, el golf, el tenis, parapente, trail running, ciclismo, equitación, mountain bike, paddle y atletismo, que fueron las primeras habilitadas a mediados de mayo pasado. En el siguiente paso, cuando se autorizaron disciplinas de hasta diez personas, fue habilitado el fútbol 5, mientras que el viernes de la semana pasada sucedió lo propio con el fútbol recreativo.

De esta manera, totalizan 51 las disciplinas que se pueden practicar en Salta, entre las que se destacan el hockey, el rugby, el vóley beach e indoor, pelota paleta, béisbol, sóftbol, squash, boxeo, natación, básquet, karate, las distintas artes marciales, el automovilismo recreativo y el handball, pero todas con hasta diez personas y en lugares seguros, bajo estrictos protocolos. “Tengo colegas y amigos del fútbol que están en otras provincias que nos dicen que esto que pasa en Salta es muy lindo, que hay que saberlo cuidar, porque justamente ellos, hace más de cien días que no pueden trabajar, entrenar, ni jugar al fútbol”, manifestó Alejandro Espejo.

Asimismo, comentó que “muchos jugadores profesionales que juegan en ligas, como el Argentino A o la Primera B Nacional, van a las canchas de fútbol cinco a entrenarse por su cuenta, porque por lo menos de esa manera pueden estar en actividad, a diferencia de jugadores de otras provincias, que no tienen ninguna posibilidad de jugar al fútbol” Por su parte, Claudio Saravia, que juega dos veces por semana en una cancha de la zona norte de la ciudad de Salta, señaló: “Para nosotros, poder volver fue muy bueno y hasta emocionante te diría”, y destacó que “Salta tiene este privilegio y lo vamos a cuidar para no perderlo”.

Joaquín Saracho, otro asiduo jugador, dijo a Télam: “Estamos felices de poder jugar, de poder volver a las canchas”, y agregó: “Después de estar parados más de 60 días valoramos esta posibilidad que se nos da y esperamos que no se vuelva atrás”.

“Facturamos el doble”

Espejo aclaró que “ni siquiera en Catamarca, que tiene cero casos” de coronavirus “se puede jugar al fútbol”, y agregó: “A todos los que trabajamos con fútbol 5 nos fue muy bien este mes, facturamos el doble que antes de la cuarentena”. “Fue un mes muy bueno y la verdad que estamos bastante contentos”, señaló, tras lo que apuntó: “Sabemos todos que tenemos que actuar con responsabilidad y cumplir los protocolos”, porque es “un beneficio que tenemos que cuidarlo”, para “no perder todos”.

Habilitado

El Comité Operativo de Emergencia de Salta aprobó hacia fines de mayo y principio de junio la práctica deportiva de disciplinas que no reúnan a más de 10 personas, tras lo que el Ministerio de Turismo y Deportes hizo lo propio con el protocolo de entrenamiento en espacios seguros, aplicado a la práctica del Fútbol 5 en la provincia.