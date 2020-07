Despiden al entrenador de básquet del Barcelona y ya tiene reemplazante

El FC Barcelona decidió despedir al entrenador serbio Svetislav Pesic luego de la final de la liga española de básquetbol perdida ayer ante el Baskonia del base argentino Luca Vildoza, elegido el jugador más valioso de ese cotejo que los catalanes perdieron por 69 a 67.



En un comunicado oficial el club "blaugrana" agradeció al técnico saliente "su dedicación" y le deseó "mucha suerte, tanto a nivel personal como profesional".



La temporada sin títulos que acaba de finalizar tras la derrota en la final de la Liga ACB frente al Kirolbet Baskonia fue el detonante para que finalmente el "Barsa" decidiera despedir a Pesic y buscar un nuevo entrenador.



Pesic no cumplió con las expectativas pese a tener una de los mejores planteles basquetbolísticos de Europa que completó con la llegada del ala pivote montenegrino Nikola Mirotic, pero la inversión no se vio reflejada en las resultados que se buscaban.



Este fue el segundo paso de Pesic por el banco barcelonista y en este último lapso permaneció dos años y medio en los que consiguió sendas Copas del Rey en 2018 y 2019.



Esta temporada Barcelona ocupaba el tercer puesto de la clasificación de la Euroliga con 22 triunfos y 6 derrotas cuando la competición se canceló debido a la aparición de la pandemia de coronavirus.



"Quiero agradecer el afecto recibido por parte de la afición, de los directivos y los colaboradores más cercanos. Deseo muchos éxitos a Barcelona", se despidió Pesic.



Su lugar será ocupado por el lituano Sarunas Jasikevicius, quien se desvinculó del Zalguiris de su país y ya fue presentado por la institución catalana.

🏀🔥 Sarunas Jasikevicius will coach @FCBbasket for the next three seasons



✍ The club have reached an agreement with the coach through to 30 June, 2023: https://t.co/ez7KJVjDaC



🔵🔴 #ForçaBarça! pic.twitter.com/Sn4BDj5xVk