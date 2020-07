Australia estrena su competición

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Estará conformada por cinco franquicias locales y se extenderá hasta el 18 de septiembre venidero. Es otro de los reemplazos del Super Rugby tradicional.

En medio de la lógica expectación que genera el retorno a la competición, este viernes se pondrá en marcha el Super Rugby Australia, certamen que también reemplaza a la versión original del organizado por Sanzaar, que fuera interrumpido en marzo pasado como consecuencia de la pandemia de Covid-19.



El torneo contará con la participación de cinco franquicias australianas: Brumbies, Waratahs, Rebels, Reds y Western Force. Las cuatro primeras, formaban parte del certamen suspendido; mientras que la quinta regresa, tras haber sido marginada cuando el SR se acotó a quince participantes, hace unos años.



La fase inicial estará conformada por una decena de fechas, que se extenderán hasta el 5 de septiembre; mientras que en los dos fines de semanas subsiguientes, tendrán lugar las semifinales y la definición, respectivamente.



El match inaugural se desarrollará este viernes, a las 6 de nuestro país, en el Suncorp Stadium de Brisbane, protagonizado por Waratahs con Reds. El referee será Nic Berry; los asistentes: Damon Murphy y Jordan Way; mientras que el TMO será Ian Smith (todos ellos, australianos).



Para la ocasión, el head coach de los de New South Wales, determinó un equipo con varios jóvenes, que en muchos casos hará su debut en la franquicia. Entre elllos, hay tres jugadores que formaron parte del último plantel de los Baby Wallabies; es decir, el seleccionado aussie de Menores de 20 años.



Por su parte, el entrenador del elenco oriundo de Queensland, decidió estructurar una base titular con elementos de vasta experiencia; más allá que habrá un debut en le ingreso y podrían producirse dos más, que llegarían desde el banco de eventuales relevos.



Waratahs: Angus Bell, Robbie Abel y Harry Johnson-Holmes; Ned Hanigan y Rob Simmons (capitán); Lachlan Swinton, Michael Hooper y Will Harris; Mitchell Short y Will Harrison; Mark Nawaqanitawase, Joey Walton, Alex Newsome, James Ramm y Jack Maddocks.

Suplentes: Tom Horton, Tetera Faulkner, Tiaan Tauakipulu, Tom Staniforth, Jack Dempsey, Michael Mcdonald, Ben Donaldson y Tepai Moeroa.

Head Coach: Rob Penney.



Reds: Harry Hoopert, Brandon Paenga-Amosa y Taniela Tupou; Angus Blyth y Lukhan Salakaia-Loto; Liam Wright (capitán), Fraser McReight y Harry Wilson; Tate McDermott y James O’Connor; Filipo Daugunu, Hamish Stewart, Hunter Paisami, Jock Campbell y Bryce Hegarty.

Suplentes: Alex Mafi, JP Smith, Josh Nasser, Tuaina Taii Tualima, Angus Scott-Young, Scott Malolua, Chris Feauai-Sautia y Josh Flook.

Head Coach: Brad Thorn.



La primera jornada del certamen aussie se completará este sábado, desde las 6.15 (hora de nuestro país), con el partido que en protagonizarán Brumbies con Rebels.



Severa sanción



El Instituto para el Deporte Libre de Drogas de Sudáfrica anunció una sanción de ocho años por doping al hooker de Sharks, Mahlatse Ralepelle. El jugador de 33 años dio positivo de Zeranol (sustancia anabólica prohibida) durante un cotejo amistoso disputado en el Kings Park de Durban, en enero del año pasado.



* “El Tribunal Independiente de Dopaje emitió su decisión en dos partes esta semana sobre el cargo de doping contra Mahlatse Ralepelle, quien dio positivo por el agente anabólico prohibido Zeranol, durante una prueba fuera de competencia realizada el 17 de enero de 2019. El jugador impugnó el cargo y tuvo la oportunidad de presentar su descargo. Las audiencias se aplazaron varias veces y se llevaron a cabo durante un período de seis meses y el panel llegó primero a una decisión sobre los méritos del caso, en el que encontraron al deportista culpable de un delito de doping”.



* “Ralepelle había dado positivo anteriormente en dos ocasiones, mientras jugaba en el extranjero; por lo que este caso fue su tercera prueba de doping positivo en los últimos 10 años. El Tribunal dictaminó que Ralepelle debe cumplir una prohibición de ocho años por doping, la que expirará el 27 de enero de 2027”, concluye el comunicado oficial del Saids.



Mahaltse Ralepelle había sido suspendido por doping en 2015, mientras jugaba en el Tolouse de Francia, recibiendo una pena de dos años de inhabilitación. Luego, en 2010, también dio positivo de Metilhexanamina, junto a un compañero de los Springobks: el flanker Bjorn Basson, pero fueron absueltos, ya que la sustancia estaba contenida en suplementos aprobados.



Novedades en Los Pumas



La Unión Argentina de Rugby informó que Martín Mackey es el nuevo preparador físico de Los Pumas, por lo que ya está incorporado al staff que comanda Mario Ledesma. Se trata de la segunda experiencia del docente rosarino en la UAR, ya que había sido Director de Preparación Física entre 2010 y 2014; para pasar luego a ser Director Nacional de Rugby, hasta 2016.



La trayectoria profesional de Mackey estuvo siempre ligada al ámbito deportivo. Se graduó como Profesor Nacional de Educación Física en 1998 y buena parte de su formación la obtuvo en el Real Madrid (España), la Universidad de Texas (Estados Unidos) y en el Munster, un club de rugby irlandés.



Además de sus seis años en la UAR, Mackey trabajó como director deportivo de las categorías inferiores del Club Atlético Newell’s Old Boys de Rosario (2016-2018). Entre agosto de 2018 y julio de 2019, estuvo como director deportivo en Bahía Básket, equipo profesional que compite en la Liga Nacional de Básquetbol. A su vez, fue preparador físico durante 12 años de Duendes Rugby Club.



En diálogo con Prensa UAR, el flamante integrante del staff nacional, se refirió al significado de su retorno.



* “De mi etapa anterior en la UAR tengo los mejores recuerdos. Trabajé con la mayoría de las personas que hoy aún están y conozco muy bien el valor personal y profesional de todos ellos, por lo que es un honor ser parte nuevamente de esta familia”.



* “Tenía pensado establecerme en Rosario, pero cuando me llamó Mario (Ledesma) para proponerme que me sume al staff todo cambió: es imposible decirle que no a Los Pumas. Es un orgullo y una gran responsabilidad que te exige dar tu mejor versión siempre. Al estar en este cargo asumo también la responsabilidad que implica representar el rol del profesor de Educación Física en el deporte y darle la importancia que tiene”.



* “Los cuatro años que viví en el fútbol, en el básquetbol y en el polo, me permitieron conocer otras personas, nutrirme de nuevos conocimientos y experiencias que me han permitido aprender, crecer como persona y como profesional. Han sido experiencias muy enriquecedoras”, concluyó.