El “5” que fue sabalero agradeció y dijo no

Matías Fritzler, por ahora ex Colón: "Me llamaron de Unión"

Al “Pelado”, jugador preferido de Eduardo Domínguez, le ofrecieron ser jugador del Tate. “No me llamó Azconzábal”, aclaró. Y agregó: “Me llamó alguien muy respetuoso y profesional”.

No cruza de vereda Matías Fritzler, con la camiseta sangre y luto de Colón, jugando contra la rojiblanca a bastones de Unión el clásico de la ciudad. Si bien por ahora es libre, sin contrato y lejos en la negociación por renovar con Colón, el “Pelado” tiene claro que no jugará en Unión, club que le ofreció ser parte de la era de Azconzábal. Crédito: Mauricio Garín



En declaraciones exclusivas a Deporte 9, el ahora ex futbolista del Club Atlético Colón, Matías Fritzler, reconoció que recibió un ofrecimiento concreto para transformarse en jugador de Unión. Como se sabe, el 30 de junio finalizó el tercer año de contrato seguido con la camiseta sabalera y está negociando con el presidente José Néstor Vignatti una renovación por pedido del propio entrenador Eduardo Domínguez. El “Pelado”, libre de Huracán y con el pase en la mano, llegó hace tres temporadas a Santa Fe: jugó hasta ahora 67 partidos y marcó 5 goles, entre ellos el histórico zapatazo contra el San Pablo en el Morumbí. Sin dudas que en el último proceso, con Pablo Lavallén a la cabeza como entrenador, jugó poco y nada. Es más, muchos no entienden hoy porqué —ante la increíble lesión de Rodrigo Aliendro a casi nada de la Final— no ingresó contra Independiente del Valle para neutralizar a Cristian Pellerano, la gran figura previsible de los ecuatorianos en toda la Copa Sudamericana. Luego de varias horas de rumores, trascendidos y versiones de un supuesto llamado de la llamada “vereda de enfrente”, el que confirmó la información fue el propio volante central ex Lanús y ex Huracán, a quien el 30 de junio se le terminó el contrato en Colón. En las últimas horas, el mismo Matías Fritzler habló con Deporte 9 y se refirió a su futuro. En el inicio de la charla con LT9 AM 1150 y FM9 105.5, Fritzler expresó: “La verdad es que no se si voy a seguir en Colón, la realidad es esa, son situaciones normales para nosotros los futbolista. Aventurarse a decir algo es imposible, hoy soy un jugador libre que escucha ofrecimientos”. Luego siguió diciendo: “Todo lo que se habló con Colón fue en buenos términos. Uno a veces escucha cosas que no son. Se que llama más la atención poner problema, conflicto, agresión y discusión, pero nada de eso ocurrió. Todo lo que se ha hablado fue es buenos términos”. Cuando se le consultó por la noticia que surgió en las últimas horas en Santa Fe, acerca de si el otro club de la ciudad, Unión, lo había llamado, el hoy ex jugador de Colón dijo: “Primero que nada era algo privado que se filtró, lamentó si eso afectó a alguien. Como se filtró y se sabe, no voy a negar la verdad. Debo decir que el llamado de Unión existió y que fue una conversación muy respetuosa, la persona que me contactó fue muy respetuosa, muy seria y muy profesional. En ese llamado la pregunta fue por mi situación y después fue el ofrecimiento”. Luego, el volante central que es amigo y preferido por Eduardo Domínguez como entrenador en Colón, agregó: “Desmiento que me llamó el Vasco Azconzábal, el no me llamó, aunque sí digo que es un técnico que considero muy buen entrenador que siempre me tiene en cuenta. En muchos lugares donde dirigió me quiso llevar, incluído el último club en Chile (N. de R.: viene de dirigir a Deportes Antofagasta) y después no se terminó dando”. Respecto de cuál fue su reacción, ante el llamado de Unión y luego de haber estado tres temporadas completas vistiendo la camiseta de Colón, Matías Fritzler explicó: “Mi respuesta fue simple y rápida; les agradecí por el respeto y por la comunicación. Pero por mi forma de ser y también el tiempo que llevo acá en Colón, es lo que pienso y siento, les respondí que no”. ¿Cómo está la negociación? Tal como lo explica el mismo Matías Fritzler, hay dos cuestiones bien claras y concretas por estas horas: Su contrato con Colón está vencido y terminó el 30 de junio. Por pedido de Eduardo Domínguez, los dirigentes quieren ofrecerle que siga un tiempo más (un año) En el marco de esas reuniones con el presidente sabalero, José Néstor Vignatti, se dio el escenario de lo que ya había anticipado el mismo máximo dirigente: cualquier ofrecimiento a futuro es con una reducción salarial del 50 por ciento. Pero, más allá de la “poda”, hay otro elemento que sale a jugar: la famosa deuda que existe con casi todos los jugadores. Lo que está firmado (el contrato de imágen) y lo que no está firmado (los famosos premios). Varios de los jugadores contactados para seguir un año más —Célis, Estigarribia, Esparza y el mencionado Fritzler— manifestaron, por lo bajo, que “más allá de la reducción salarial para el nuevo contrato, el club quiere que resignemos gran parte de la deuda, producto del atraso”. En algunos casos, por lo que trascendió, más allá que el contrato de AFA pueda estar medianamente al día —es el mínimo en cuanto al monto—, los famosos derechos “de imágen y trayectoria” (es la parte más importante del monto acordado) vienen con un atraso unificado de casi dos meses en la mayoría de los jugadores del plantel de Colón. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

