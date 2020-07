https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 02.07.2020 - Última actualización - 12:25

12:21

Hablando del encuentro contra Aldosivi Olivera: "Dicen que entregamos el partido"

El “Turro” Olivera, jugador de Colón, pasó por “La Voz del Sabalero” (FM Sol 91.5) y expresó: “Se hizo complicado, llevamos más de 100 días, se extraña, a veces nos cruzamos por zoom con los chicos y nos contamos todo. Pero extrañamos los entrenamientos, en Santa Fe dentro de todo estamos tranquilos y se puede entrenar con algún compañero que vive cerca y se hace más llevadero todo”.

“Uno trata de entrenar como lo dice el profe pero no es lo mismo, en cuanto a intensidad, exigencia, trabajamos solos. A veces la cabeza trabaja y tenemos que ser fuertes. Va a ser difícil, hay movimientos que no podemos hacer, la incertidumbre de cuándo volveremos es grande, ojalá que sea lo más rápido posible”, dijo el zaguero.

También hizo referencia al momento después de “La Olla” en Paraguay: “Todo se hizo cuesta arriba después de esa final, no se venía jugando bien, la cabeza nos afectó por la ilusión, el último partido de visitante pudimos cortar la racha. Con ganar un solo partido salimos del descenso, estamos con muchas ganas de volver y seguir adelante”. Al toque, agregó: “Directamente no volví a ver ese partido, como mucho puedo mirar un video que tengo en el celular de la gente, de lo que filmó mi señora, el gol y nada más. Cuando veo otras cosas no me hace bien. Intento por eso no mirar. Fueron momentos inolvidables para mí que quedarán en mi corazón. En lo que vivió mi familia, mi abuelo que viajó 30 horas en colectivo, esas cosas son impagables”.

También hizo referencia a ese partido con Aldosivi que marcó la salida de Pablo Lavallén: “Es complicado porque muchos dicen que Colón entregó el partido, no lo comparto. Nadie puede sentir lo que nosotros sentimos después de perder una final. Estábamos ilusionados con conseguir ese campeonato. Estábamos mal de la cabeza, no pienso otra cosa, el jugador que entrega un partido no tiene sangre. El penal lo hago por la locura del momento, no estábamos jugando bien. No era el equipo que venía jugando bien, eso me llevó a la locura por querer quedarnos con los tres puntos. Voy a dejar siempre la vida y dar el máximo”.

Finalmente habló de Eduardo Domínguez: “La llegada de Eduardo nos hizo muy bien, por el carácter, se lo ve con mucha más experiencia. Se ajustaron detalles que no veníamos trabajando, también en lo físico y colectivo. Nos llegó el mensaje que nos dio y salió impecable con Rosario Central para ganar y cambiar el ánimo”.