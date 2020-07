https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 02.07.2020 - Última actualización - 19:30

19:25

Gustavo Dybala habría devuelto el vehículo en estado de ebriedad Denunciaron al hermano de Dybala por haber robado un auto

Un hermano del atacante de la Juventus Paulo Dybala fue denunciado por robar un automóvil en la ciudad cordobesa de Laguna Larga, donde reside la familia del futbolista.



Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo el domingo 21 de junio, Día del Padre, y de acuerdo al relato de la víctima, Walter Nievas, al salir de un bar en las cercanías de la terminal de ómnibus se dio cuenta de que su vehículo no estaba en el lugar donde lo había dejado estacionado.

En medio de la desesperación, el hombre de 50 años aseguró haber visto que se le acercaba su propio vehículo, con Gustavo Dybala al volante y dos amigos, quienes se lo devolvieron.

"Estaba Dybala, que era el que manejaba, Maximilano Díaz en el asiento del acompañante y uno más atrás. Estaban alcoholizados y me habían roto todo el auto. Se burlaron de mí como si hubiese sido un chiste. Yo me puse nervioso, fui de inmediato a la comisaría para que me tomaran la denuncia porque no sabía qué habían hecho con mi auto en el estado en el que estaban", le relató Nievas al portal Infobae.

La víctima dijo que no pudo radicar la denuncia en la comisaría del Departamento de Río Segundo debido a que "había un problema".

"Me dijeron que la señora que tomaba la denuncia no estaba.

No me tomaron la denuncia a la noche y al otro día llamé a un abogado. Fui el lunes con él a la comisaría y me tomaron la denuncia al instante", explicó.

El 22 de junio pudo hacer finalmente la denuncia y ya fueron citados los testigos del hecho para esclarecer lo sucedido.

En cuanto a Gustavo Dybala, la víctima informó que el pariente del jugador se comunicó con él por teléfono celular para explicarle lo sucedido y pedirle que no hiciera la denuncia.

Nievas remarcó que el robo del vehículo fue filmado por las cámaras de seguridad de un banco, pero que para acceder a las imágenes necesita la orden de un juez, por lo que deberá esperar hasta que la Justicia actúe.

Con información de NA