Línea directa

“Sabe usted, señor presidente, muy bien, que yo no suelo ver las objeciones racionales solamente por el lado de su posible refutación; sino que procuro, al mismo tiempo, entretejerlas con mis propios juicios y le doy el derecho a echar por tierra todas las opiniones anteriores que haya podido acariciar. Siempre confío en que enfocando imparcialmente mis juicios, desde el punto de vista de otros, pueda llegar a obtener una tercera cosa que aventaje a lo que anteriormente pensaba”.

“Ya estamos en julio. A esta altura del año ya estaba resuelta la paritaria municipal. Tras varias reuniones, Festram no pudo lograr recuperar derechos para jubilados y pensionadas que siempre van a la “cola” cuando aumentan salarios de activos. Se perdió prácticamente todo 2020 ya que aunque logren lo que se merecen municipales la historia se repetirá: el aumento no es tal ya que la obra Social Iapos y retención por ganancias se ven favorecidos, incluso no han disminuido estos descuentos a pesar de “no ocasionarle gastos por parte de afiliados” en todo el año y ser arbitrario el segundo por promesas incumplidas en distintos gobiernos. Sepan que cuando se logra un magro aumento, hasta que es homologado, se abona en tres cuotas mensuales provocando el lógico defasaje con el Indec real no obstante los aumentos en Iapos y retención por ganancias son inmediatos. Resultado, el aumento no es el pactado en paritarias si no muy menor, lo que podría bien llamarse: una tomada de pelo.

Todas las pruebas disponibles para el diagnóstico y localización de personas portadoras del virus son muy útiles pero lo esencial para poder dominar esta epidemia -hay que insistir incesantemente, a diario- es el uso de una adecuada protección facial o sea el uso del barbijo, antiparras oculares, o máscara, sola o asociada con un barbijo para mayor protección, guardar distancia persona - persona de 1.5 m; muy sencillo.

A esta consigna simple hay que respetarla con la máxima disciplina.Si no se respeta, la enfermedad se seguirá propagando quién sabe hasta cuándo.

Por lo tanto la comunicación debe ser orientada a que todos tengamos la autodisciplina de respetar eso tan simple como usar un “trapito” en la cara, o bien una máscara o ambas cosas. Debe convencerse a la gente por todos los medios diariamente mediante mensajes claros y explicativos para que comprendan y tomen conciencia de la necesidad del respeto meticuloso de las medidas recomendadas, no incurriendo en actos de rebeldía, negligencia o descuido y no cumplirlas. Las otras medidas recomendadas también son útiles y deben ser explicitadas correctamente a la población como evitar las aglomeraciones y sobre todo adveritir del peligro de no usar protección facial en ellas y no guardar la distancia persona a persona.

Sería conveniente no usar el término tapabocas porque puede inducir a error en el sentido de taparse sólo la boca y no la nariz; eso puede ser la causa de que se vea tanta gente tapándose sólo la boca y no la nariz lo cual las expone a ser contagiadas porque el virus ingresa al cuerpo humano principalmente por la nariz.

Usando el barbijo de ese modo no contagian, porque el contagio principalmente se produce al hablar o toser a través de gotitas de saliva expelidas por la boca. Por lo tanto, debe recomendarse a la población cubrirse bien boca y nariz por lo menos hasta la mitad del dorso de la nariz. De este modo tampoco contagian en caso que estén resfriadas y estornuden cerca de una persona.

Sería conveniente utilizar el término barbijo y no tapaboca para no inducir a error a algunas personas. Además las autoridades tienen que estar alertas porque en las redes sociales suelen difundirse videos con relatos de supuestos funcionarios/as de la OMS que sostienen que no es necesario el uso del barbijo. Deben aclarar que es una información errónea porque la experiencia ha probado su utilidad y seguridad para evitar la transmisión del virus, reafirmando que su uso es imprescindible y obligatorio.

También deben dar buen ejemplo a la sociedad usando los medios de protección adecuados, barbijos y máscaras, en todo momento incluso cuando dan conferencias de prensa o al estar en reuniones de trabajo deben usar uno u otra y guardar la distancia adecuada.