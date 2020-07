https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 03.07.2020 - Última actualización - 4:08

4:06

El dirigente manifestó su disconformidad por el hecho que todos los rivales del grupo ya están entrenando, mientras que en nuestro país se está muy lejos.

Diego Lemme "Defensa estará en desventaja si vuelve pronto la Libertadores" El dirigente manifestó su disconformidad por el hecho que todos los rivales del grupo ya están entrenando, mientras que en nuestro país se está muy lejos.

El director del Departamento de Fútbol de Defensa y Justicia, alertó que el equipo “estará en desventaja si vuelve pronto a jugarse la Copa Libertadores por la falta de preparación”, dado que sus tres adversarios del Grupo G, Santos de Brasil, Olimpia de Paraguay y Emelec de Ecuador, ya se entrenan para competir en sus respectivas ligas.

“Defensa estará en desventaja si vuelve pronto a jugarse la Copa Libertadores, como pretende la Conmebol, porque los otros tres equipos del grupo ya están entrenando y aquí aún no hay nada previsto” expuso Diego Lemme en diálogo con Télam. “Todos los equipos argentinos que participan en la Copa tendrán el mismo inconveniente si no nos dan tiempo suficiente para que los jugadores puedan entrenarse para la competencia”, resaltó el dirigente. El conjunto de Florencio Varela, en su debut en la Libertadores sufrió sendas derrotas en las dos fechas que llegaron a jugarse por el Grupo G, ambas por 2 a 1, frente al Santos (de local) y Olimpia (de visitante). A la vez, Lemme ofreció detalles sobre los jugadores que el club intenta retener, cuyos contratos vencieron el 30 de junio, y sobre el interés por el volante de Independiente Domingo Blanco. “Con los que estamos conversando para renovar los contratos son Juan Martín Lucero (centro delantero), que el pase le pertenece al Tijuana de México, con una negociación que no será sencilla, y los volantes Francisco Cerro y Rubén Botta. Este último tiene contrato hasta fin de año, pero con una cláusula de salida al 30 de junio por si recibe alguna oferta del exterior”, explicó el director de fútbol.

“Por Blanco hicimos una propuesta informal a Independiente por el 50 por ciento del pase —sería de 400 mil dólares— y aún no recibimos ninguna respuesta concreta. Nos interesa el jugador por el buen rendimiento que tuvo en Defensa en la temporada anterior, sabiendo que el técnico —Lucas Pusineri— no lo tiene muy en cuenta”, detalló Lemme. El dirigente indicó que intentaron “retener a Neri Cardozo —mediocampista— por un año más, pero él no quiso porque está esperando una oferta del exterior”.

Los que quedaron sin vínculo con el “Halcón” son el arquero Lucio Chiappero; los volantes Cardozo, Matías Laba y Lucas Coyette, y el centro delantero Fernando “Cuqui” Márquez. Los que regresaron a sus respectivos clubes al vencer los préstamos son el defensor Gonzalo Piovi (Racing); los mediocampistas Cristian Barrios,(San Lorenzo) y Braian Ojeda (Olimpia, de Paraguay), y los delanteros Guido Mainero (Vélez) y Nicolás Leguizamón (Colón de Santa Fe).

Se confirmó la continuidad del colombiano Roa

Independiente anunció que el mediocampista colombiano Andrés Roa seguirá vistiendo la roja, tras llegar a un acuerdo con Deportivo Cali por casi un millón de dólares. A través de un comunicado, la dirigencia del “Diablo” informó que ya pagó 450 mil dólares por la extensión del préstamo y cuando culmine diciembre abonará la misma suma para ejecutar la opción de compra.

“Independiente agradece la predisposición de Marco Caicedo, presidente de la entidad colombiana, y la de su junta directiva”, señaló el texto publicado en la página oficial. Independiente se aseguró la continuidad de “uno de los baluartes”, tal como lo catalogó el club, del plantel conducido por Lucas Pusineri. Roa, de 27 años, llegó a Independiente a mediados del año pasado luego de un buen paso por Huracán. En el “rojo” disputó un total de 16 partidos y marcó dos goles.

Talleres oficializó la venta de Medina al Racing de Lens

El defensor Facundo Medina dejó de ser oficialmente futbolista de Talleres de Córdoba y se sumará en los próximos días a Racing Club de Lens, recientemente ascendido a la Liga 1 de Francia. Según informó la directiva de la “T”, el club francés compró la totalidad del pase del jugador, valuado en 4 millones dólares brutos, de los cuales el 65% corresponden a la entidad cordobesa, mientras que el restante 35% será para River Plate, que tenía ese porcentaje de la ficha. Medina, de 21 años y nacido en Villa Fiorito (provincia de Buenos Aires), llegó a Talleres en el 2018 proveniente del club de Núñez y, además, tuvo participaciones en las selecciones nacionales juveniles con las que disputó el Mundial Sub 20 en Polonia, en tanto a comienzos de este año fue campeón del Preolímpico en Colombia junto a la Sub-23. Con la camiseta de Talleres, Medina jugó 33 partidos y se convirtió en una de sus grandes figuras