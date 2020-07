https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fernando Inzaurraga "Los jugadores quedaron libres porque los ingresos de San Miguel son inexistentes" El funcionario, que virtualmente opera como el presidente de una entidad en proceso de quiebra, destacó que la prioridad en el contexto actual es que “el club siga existiendo”, con lo que justificó así la medida.

Fernando Inzaurraga, delegado judicial del club San Miguel, explicó que la decisión dirigencial de darle libertad de acción a todo el plantel profesional responde a la crisis económica de la entidad, con ingresos “casi inexistentes” desde que se suspendió la actividad futbolística en el país por la pandemia de coronavirus. El funcionario, que virtualmente opera como el presidente de una entidad en proceso de quiebra, destacó que la prioridad en el contexto actual es que “el club siga existiendo”, con lo que justificó así la medida comunicada a partir del vencimiento de todos los contratos el pasado martes 30 de junio.

“Fue una notificación muy sincera sobre que ninguno de los jugadores profesionales del plantel de primera tiene ningún compromiso con el club. El club no puede asegurarles, ni prometerles nada en este momento, con lo cual todos están en libertad de seguir con sus carreras como consideren, y de no desaprovechar oportunidades deportivas que se les presenten”, explicó en un podcast producido por Télam. “Consideramos que esto no es en contra de los jugadores, es a favor de los jugadores”, abundó sobre la libertad de acción otorgada a los futbolistas.

Al momento de graficar la realidad institucional de San Miguel, club que milita en la Primera B Metropolitana de AFA, relató: “Nosotros tenemos cuentas embargadas, nuestro medio de cobranza de las cuotas sociales es la ventanilla del club. Las sedes están cerradas, se desplomó el ingreso por cuotas sociales a casi cero. Los concesionarios del restaurant, del gimnasio, cero actividad... Los ingresos son casi inexistentes”. “San Miguel está bajo la Ley de Protección a las Entidades Deportivas, digamos a los procesos de quiebra, hace ya 10 años. No tiene autoridades electas, sus autoridades son la jueza y un síndico que administra el club. Yo y algunas otras personas cercanas al club hacemos las veces de comisión colaboradora de la sindicatura y nos ocupamos del día a día, como si fuéramos comisión directiva”, amplió.

“El club venía con dificultades ya hace mucho tiempo. Y además de todos los males, explota el coronavirus y la pandemia mundial, con lo cual primero es cumplir para sostener el club, que no se vaya por el caño de la quiebra, y después viene todo lo demás”, aclaró.

A su turno, el defensor Eduardo Méndez, ahora ex jugador de San Miguel, entendió que “el problema viene hace rato, porque el club está en quiebra hace mucho tiempo”. “Yo hace 4, 5 años que estoy ahí, siempre poniéndole el pecho, terminamos de cobrar marzo. Abril, mayo y junio quieren pagarlo al 50 por ciento y nosotros queremos que nos paguen el contrato completo”, expuso a Télam. “Estamos pasando por un momento duro, sin entrenar, en casa, encerrados y cobrando de a poco. Es complicado porque en mi caso ya tengo 35 años, estoy separado y tengo dos hijos”, asumió Méndez