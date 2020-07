https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 03.07.2020 - Última actualización - 10:03

10:00

Tras implementarse controles más estrictos Frederic dijo que "bajó muchísimo la circulación" en AMBA durante la nueva etapa de aislamiento

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, aseguró este viernes que "bajo muchísimo la circulación" en el área metropolitana desde el pasado miércoles, cuando comenzaron a implementarse controles más estrictos en el marco de una nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado ante la pandemia del coronavirus por el Gobierno nacional.

"Ayer estuve recorriendo controles para hablar con el personal y tener un poco la perspectiva de ellos, y bajó muchísimo la circulación el día miércoles respecto a la del martes y lunes, y ni que hablar de semanas anteriores", manifestó esta mañana la ministra en diálogo con radio El Destape

Frederic aseguró que "hay bastante menos frecuencia en el tránsito, también menos infractores y poquísimos vehículos secuestrados".

La funcionaria explicó que parte de la estrategia fue emplear los días lunes y martes "como mecanismo pedagógico para que la gente supiera que los controles iban a cambiar en su modalidad" y aseguró que la mayoría de las personas que circula lo hace con el permiso correspondiente.

Tras explicar que depende del criterio de cada juzgado cómo actúan las fuerzas de seguridad ante cada infracción, Frederic se refirió a un episodio sucedido con un pasajero sin permiso de circulación interceptado a bordo de un colectivo en uno de los controles.

"Ayer me contaban en uno de los controles que había aparecido un muchacho que viajaba en un colectivo y que no tenía su certificado y el muchacho decía que intentó sacarlo pero no podía, que trabajaba en una empresa de logística que estaba abierta. Llamaron al juez y el juez le pidió a los efectivos de ese control que lo acompañaran hasta el lugar adonde trabaja y constataran si efectivamente ese muchacho trabajaba ahí o no y sí, trabajaba ahí", relató.

Al respecto, agregó que la actuación de las fuerzas en esos casos "está muy atada a la decisión de cada juez", aunque aclaró que no tienen capacidad para implementar el tipo de acciones como la anteriormente relatada, sino que se trató de un caso excepcional, ya que el muchacho trabajaba a tan solo 800 metros del control.

Con información de Télam