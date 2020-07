Un joven sastrense será parte de la serie de Diego Maradona

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Estudiante de actuación y con tan sólo 22 años de edad, Joaquín García grabó uno de los episodios trascendentales en la vida del 10. Formó parte de la recreación del día del debut en primera división del ex astro fútbol mundial. “Fue algo increíble”, recuerda.

Rodrigo Pretto | region@ellitoral.com



“Maradona: sueño bendito” no se estrenó pero ya causó una revolución. La serie producida por Amazon generó polémica con figuras cercanas al ex astro del fútbol mundial. Guillermo Cóppola y Claudia Villafañe, en otros, criticaron la producción por considerar controvertida su personificación, que se estima se lanzará en octubre de este año y repasa la vida de Diego Armando Maradona. Y entre su amplio staff estará un joven sastrense estudiante de actuación. Joaquín García fue parte de la grabación participando en lo que será el episodio del debut de “Pelusa” en Argentinos Juniors. Aquel 20 de octubre de 1976, y con sólo 15 años de edad, el “10” pisaba por primera vez el verde césped del estadio para jugar en primera división frente a Talleres de Córdoba. Sería el nacimiento de una leyenda.

El papel de García, a pesar de ser secundario, no será menor. Encarnará a Ángel Boccanelli, jugador de Talleres que aquella tarde terminó ganando 1 a 0. Y el mismo futbolista del conjunto cordobés fue quien asistió al “Hacha” Ludueña para darle la victoria definitiva a su equipo. “Nos convocaron en un lugar ubicado en La Paternal -Juan Agustín García y Boyacá- a las 6 de la mañana. No pegué un ojo en toda la noche por los nervios que tenía. Cuando llegué era el estadio de fútbol y estaba todo el equipo, los actores, los extras. Era mi primera participación en una producción tan gigantesca”, recordó.

Ese mismo día se filmaron dos episodios para recrear partidos de Argentinos Juniors. Uno de ellos contra Boca Juniors y otro contra Talleres, debut de Diego Maradona. Y al joven sastrense le dieron un papel algo particular. Ni más ni menos que la representación de un jugador del equipo cordobés, Ángel Boccanelli.

“Me sorprendió el nivel de producción que hubo en esa serie, algo monstruoso. Es una productora norteamericana. Es difícil encontrar los elementos de grabación a nivel local por los costos que tienen. Además, el nivel de detalles que tuvieron con los extras fue único. Ellos tenían las fotos de los equipos de aquel momento. La selección de los extras que los representaban era en base al perfil de cada jugador. Quizás muchos no se vean en la serie, pero se habían encargado de buscar las personificaciones lo más parecido posible. Incluso nos habían dado botines, pantalones, remeras confeccionadas con el mismo material de esa época. También nos peinaron y maquillaron. Algo increíble por tratarse de extras”, relató García quien todavía no sale del asombro.

El joven estuvo desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, una jornada completa de grabación. Y para comprender el universo de las producciones audiovisuales, los extensos guiones tienen un cálculo aproximado en el tiempo. Se estima que, cada página, comprende un minuto de grabación. Por eso, para este tipo de proyectos los tiempos de registros son extensos.

García rememoró que al llegar al estadio aún no conocía el papel que debía realizar. “No tenía conocimiento de nada porque no nos avisaron. Me imaginaba que algo relacionado al fútbol tendríamos que hacer porque en la convocatoria pedían un video demostrando habilidades con la pelota. Pero nunca imaginé entrar a la cancha”, recordó aún con sorpresa y aseguró: “Hasta que uno no tiene un cierto nivel de reconocimiento, los que estamos empezando vamos a donde sea y hacemos lo que nos piden”.

Todavía estupefacto por el nivel de producción con el que se encontró durante esa jornada de rodaje, el actor que recién hace sus primeros pasos en el mundo audiovisual sostuvo que se trató de un momento “impresionante” por el modo en el que se produjo el film y lo que, más tarde, se observará en la pantalla. “Me fascinó la instancia de producción. Por más que mi participación es escasa, la experiencia fue increíble. Jugar en cancha de Argentinos, recrear un momento histórico, es único”.

Un jueguito como convocatoria

El llamado de la productora para el joven llegó de manera inesperada para el joven estudiante. Es que de acuerdo a lo que explicó, al enterarse de la convocatoria fue instintiva su disposición, pero no imaginaba una respuesta tan inmediata.

“Salió una publicación en la cual buscaban actores que jueguen al fútbol. Pedían videos, vestidos de futbolistas, demostrando algunas habilidades. Lo envié, un día me llegó un mail donde me avisaban que había sido pre seleccionado. A la semana me confirmaron el papel. Cuando a uno lo convocan para este tipo de figuras como extras, no sabe bien qué va a hacer. Los protagonistas sí tienen reuniones previas, estudian el guión, van a la pre producción”.

Para cerrar, García se mostró tranquilo pero a su vez expectante ante el estreno de la serie. “Tengo ganas de ver, al menos, si aparezco en alguna parte de ese partido”, bromeó.