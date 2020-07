https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 03.07.2020 - Última actualización - 10:34

10:17



El hecho se registró a 15 kilómetros del ejido urbano de dicha localidad del sur provincial. Los ladrones habrían roto la tranquera para facilitar el ilícito. La guardia Rural realizó una capacitación.

Un problema cada vez peor Robaron 22 vacas de un campo en Arteaga El hecho se registró a 15 kilómetros del ejido urbano de dicha localidad del sur provincial. Los ladrones habrían roto la tranquera para facilitar el ilícito. La guardia Rural realizó una capacitación. El hecho se registró a 15 kilómetros del ejido urbano de dicha localidad del sur provincial. Los ladrones habrían roto la tranquera para facilitar el ilícito. La guardia Rural realizó una capacitación.



Campolitoral

campo@ellitoral.com

Según el personal policial de la comisaría 3ra de dicho pueblo y de la guardia Los Pumas -que trabajan en la investigación del hecho- la principal hipótesis que se maneja es que los ladrones habrían roto la tranquera para sustraer los vacunos, y luego escapar con el gran motín, cuyo monto no baja del millón y medio de pesos. Aunque para estos productores, el daño no es solo económico. Impacta en su esquema productivo y a nivel personal es un golpe durísimo que transmite una mezcla de miedo, impotencia y desánimo para seguir produciendo. Además, refleja una vez más como el campo está siendo blanco fácil del delito a través de varias modalidades, que se incrementaron drásticamente en las últimas semanas.

Por acá se fueron. Los ladrones trabajaron al amparo de la noche, y violentaron una tranquera para concretar sus fines. FOTOS: Gentileza Gaspar Dalla Valle

“Es algo tristísimo”

“Las vacas estaban a punto de parir”, afirmó Corina Bartomucci, la productora damnificada, quien agregó que tienen que haber sido bastantes personas para poder “trabajar” tranquilos al amparo de la noche, o durante la madrugada. “Incluso hay una persona que escuchó el motor de un camión, algo que le llamó la atención (a eso de la una de la madrugada)”, manifestó al noticiero del canal oficial.

“Yo quiero que la gente entienda, porque a veces se dicen cosas de los productores agropecuarios: que les sobra el dinero, etc. Pero una trabaja y mete el lomo. Me parece que es muy injusto, queremos que se solucione este problema, que nos ayuden, que tengamos el respaldo de alguien, lo que yo pasé es tristísimo y no quiero que otro productor siga sufriendo”, reclamó.

Impotencia. La productora reclamó que las autoridades tomen cartas en el asunto.

Capacitan a “Los Pumas”

El gobierno provincial, a través del ministerio de Seguridad, brindó una capacitación a la Agrupación Los Pumas, para la sistematización de la información de delitos rurales. Esta capacitación permite a los agentes incorporar el delito rural al proyecto de desarrollo de Plataforma Informática Integral de Análisis Criminal.

El secretario de Prevención y Control Urbano de Santa Fe, Alberto Mongia, aseguró que “creamos la matriz de la información, la estandarizamos y de esta manera podemos evaluar el delito, en este caso rural, hacer inteligencia criminal y optimiza los recursos”.

“Trabajamos con otras agencias, cruzamos información, unificamos criterios no solamente para optimizar recursos sino también para que sea eficiente y eficaz en el resultado final que es atenuar el delito en zonas rurales”, sostuvo.

La Guardia Rural Los Pumas fue la primera Policía en su tipo creada en Sudamérica y tiene como objetivo prevenir los delitos rurales y preservar el valor de los bienes en esas zonas y de islas, como así también colaborar en la preservación de la flora y fauna.

Es por ello que en estos tiempos de Coronavirus “se incrementó el patrullamiento en las zonas rurales para evitar todo tipo de delito, y además por la bajante histórica del río Paraná con todos sus afluentes prevenir el accionar desaprensivo de depredadores del río y las islas”, según consigna el parte oficial.

Inteligencia criminal. La Guardia Rural realizó una capacitación para cruzar datos con todos los organismos oficiales.