Fuerte rechazo sindical a la grilla "estirada" de pagos a estatales

Los gremios docentes anunciaron que el lunes, “darán por terminadas las clases”. Recién el jueves debería comenzar el receso invernal. Ate reclamó al Poder Ejecutivo que revea y abrevie el calendario. El gobernador pidió “reflexión”, y dijo que la caja “está flaca”.

La difusión del cronograma para el pago de salarios y haberes a activos y pasivos estatales de junio generó un rechazo casi unánime en los gremios. Es que tal como se lo había adelantado el propio Omar Perotti a los dirigentes de ATE y UPCN, se trata de un calendario extendido, que arranca el próximo lunes 6 de julio y -feriados nacionales mediante- termina el próximo viernes 17.

Las reacciones negativas de los sindicatos fueron casi en simultáneo con la publicación de la grilla. La crítica más enfervorizada provino de los gremios docentes. Tanto Amsafé como Sadop rechazaron las fechas de pago, y adelantaron medidas de fuerza para la semana que viene. Concretamente, advirtieron que de no mediar cambios, la docencia “dará por terminadas las clases” el próximo lunes. En rigor, recién después del 9 de julio debería iniciarse el receso de invierno.

En cuanto a los gremios estatales, fue ATE quien por escrito le exigió al Poder Ejecutivo que adelante y abrevie los plazos de pago. Y en el sector de los trabajadores de la salud, ya anunciaron paro para el próximo miércoles. Frente a esa situación, el Ministerio de Trabajo anunció que descontará el día a quienes adhieran a la medida.

“Reflexión”

A pesar del rechazo generado, el gobernador ratificó ayer mismo el calendario; admitió que le hubiera “encantado” poder reducirlo, e hizo un llamado a “reflexión” colectiva.

“El cronograma se ha anunciado y va a tener su cumplimiento. Nos encantaría poder pagar todo junto, como seguramente a muchos de los trabajadores del sector privado les gustaría tener trabajo, no haberlo perdido, poder cobrarlo entero. Lo que estamos planteando en todo caso aquí es que si hay una instancia de un cronograma un poquito más largo, es por los feriados y el esfuerzo que se tiene que hacer”, dijo el mandatario, en diálogo con la prensa.

Fue en ese marco que reclamó reflexión. “Me parece que tenemos que reflexionar todos en esto. Qué posibilidades reales tiene la sociedad hoy, que reclama prioritariamente con todos aquellos actores que nunca le pidieron nada al Estado y que hoy lo están necesitando. Son sectores medios, profesionales, que tienen una actividad que no pudo retomarse, como los jardines, peloteros o salones de eventos masivos. Éstas son actividades que entendemos que hay que ayudar. Muchos trabajos se han perdido y va a costar recuperarlos. Tenemos que saber que los recursos del Estado para los sueldos de los empleados públicos, para los docentes, para las ayudas a quienes no tienen nada, para pagar la jubilaciones, para ayudar con el IFE provincial a aquellos que no tuvieron el nacional, salen de la misma caja”, sentenció. “No es que se guarda en un lugar una parte y en otro lugar; otra. Es la misma (caja) que está muy flaca”, sostuvo. Perotti consideró que “es atendible que alguien reclame desde lo que perdió. “Pero a nosotros nos cabe la responsabilidad de mirar el conjunto, de tratar de tener una respuesta lo más solidaria y equitativa posible”, concluyó.

La grilla

Según el cronograma, el lunes comenzará el pago de haberes, con pasivos que perciban un monto de bolsillo de hasta 36.000 pesos. Continuará el martes 7 de julio con el escalafón policial y salarios de hasta 34.000 pesos.

El miércoles 8 de julio cobrarán activos con sueldos de hasta 24 mil pesos. También ese día, efectivos policiales que perciban un monto de bolsillo de entre 34.000 y hasta 56.000 pesos.

En virtud del feriado nacional puente por el 9 de julio, el cronograma se retoma el lunes 13 de julio. Ese día cobrarán activos de entre 24 y 34 mil pesos. También, docentes de Escuelas Privadas Transferidas 2° Convenio, y policías de más de 56.000 pesos.

El martes 14 de julio cobrarán activos con sueldo de bolsillo superior a 34 mil pesos y hasta 43.000 pesos. Además, Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1º Convenio.

El miércoles 15 de julio percibirán sus salarios activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de entre 43 y 56 mil pesos. Asimismo, docentes de Escuelas Privadas Históricas; y docentes a los que les corresponde percibir un monto superior a 43 mil pesos.

El jueves 16 cobrará el resto de activos que perciban más de 56 mil pesos. Y viernes 17, el resto de los pasivos que cobren haberes de más de 36 mil pesos.

Paritarias

Si bien funcionarios de diferentes áreas del Poder Ejecutivo vienen planteando -incluso, ante los principales referentes de gremios estatales y docentes- que después del pago de sueldos de junio se conocería la fecha de convocatoria a paritarias, hasta el momento, no se produjeron novedades. Fuentes del Ministerio de Economía consultadas este jueves por El Litoral insistieron en que aún no está definido el tema. Se presume que las negociaciones se reanudarían a mediados de julio.