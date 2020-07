Esmeralda Mitre está internada con síntomas de coronavirus

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La actriz está desde este jueves internada en el Sanatorio Otamendi.

La actriz y panelista Esmeralda Mitre fue internada este jueves en el Sanatorio Otamendi luego de que manifestara síntomas compatibles con coronavirus (Covid-19) por lo que, de acuerdo al protocolo sanitario que rige en la Ciudad, fue aislada dentro de la institución y sometida a un hisopado cuyo resultado todavía no se conoce.

“Estoy internada en el Otamendi, me internaron anoche porque hace tres días que tengo fiebre y mucho dolor en el cuerpo, más dolor de garganta. Anoche ya no daba más, llamé a mi prepaga y me llevaron al Otamendi, donde me hicieron el hisopado”, afirmó Mitre.

En ese sentido, aseguró que los médicos que fueron a revisarla a su domicilio la derivaron automáticamente al hospital, porque era “un caso más que sospechoso”. “Hace tres días que tengo fiebre”, agregó.

Además del hisopado, y también para descartar otro tipo de problemas, fue sometida a una tomografía del pulmón con el objetivo de analizar si tiene alguna otra patología. “Espero los resultados. Si me da negativo, tengo que quedarme 48 horas más para que me hagan uno nuevo. Si también da negativo, estaré bien. Será entonces otro tipo de virus”, concluyó.

Desde que se decretó la cuarentena obligatoria, Esmeralda Mitre cumple con el aislamiento en su casa, desde dónde ofrece talleres de actuación de manera online. Además, comparte divertidos videos cantando y bailando en sus redes sociales.

Cabe recordar que a fines de marzo pasado, en pleno comienzo de la pandemia del coronavirus, Esmeralda sufrió un duro golpe con el fallecimiento de su padre, Bartolomé, quien era director del diario La Nación.