El sector gastronómico del shopping reclama que se habiliten las mesas

Los locatarios de bares y restaurantes del paseo comercial del Puerto llevan más de 100 días sin recibir comensales. Solo pueden hacer “take away” y delivery, pero admiten que no funciona.

A pesar de las habilitaciones de bares y restaurantes de la ciudad, hay un sector que está postergado. Se trata del rubro gastronómico de los shoppings, que solo pueden enviar pedidos o que la gente retire su compra por el centro comercial con el sistema “take away”.

Si bien el shopping Ribera y el Paseo Recoleta tienen sus locales comerciales abiertos, no está permitido que los visitantes se sienten a comer o a tomar un algo. “Esto afecta a todos los comercios del shopping porque el shopping es un ‘todo’. Es un paseo de compras donde uno puede ir a ver una vidriera y quedarse a comer o tomar un café. No va nadie al shopping a pesar de que estén abiertos algunos comercios porque la disposición del Ministerio de Salud fue que la gente no puede sentarse a comer, es un absurdo y no tiene explicación”, resaltó Diego Sigot Montauban, locatario del shopping Ribera, quien junto a otros locatarios del paseo comercial —Marcelo René Andino del Barco, Daniel Agramunt y Javier Gómez Fraire— exige poder recibir clientes en los locales gastronómicos.

“Los bares y restaurantes en la ciudad están abiertos y no hay ningún problema. Lo que nosotros notamos desde una primera instancia es que hay una gran inequidad respecto de los demás lugares”, coincidieron los referentes de locales gastronómicos y agregaron: “No entendemos porqué un café que tiene un techo a tres metros de alto y un recinto de 4x5 mts. puede estar más de la mitad lleno y la gente sin tapabocas, puede estar abierto. En cambio nosotros en el shopping, donde las mesas están separadas a más de dos metros, donde hay un control del ingreso de personas porque no se satura de gente, techos de 10 metros de alto, el hacinamiento no es tal. No hay razón ni motivos coherentes que entendamos para que estemos en esta situación”.

Efecto colateral

La cuarentena prolongada hace que estos locales gastronómicos lleven más de 100 días sin ocupar mesas. En el shopping del puerto hay más de 10 espacios entre bares y restaurantes. Además, al no estar habilitado el patio de comidas repercute en los demás negocios, ya que el sector gastronómico junto al cine es lo que atrae clientela.

“Es una situación muy complicada y hay un gran riesgo de cierre de muchos locales, diría que la gran mayoría”, advirtieron. Es decir que hay más de 500 puestos de trabajos directos que están en peligro y varios más vinculados indirectamente. “Hay locales comerciales en situación de quiebra, por eso queremos la apertura inmediata. Al menos pedimos que el paseo de compras y el gastronómico estén abiertos, ya que al cine no lo pueden abrir y es lo que más tracciona”, señalaron los dueños de bares y restaurantes.

“Hay deudas acumuladas de todos estos meses de cuarentena, no nos condonan ninguna deuda y para adelante es todo complicado”, concluyó Sigot Montauban.