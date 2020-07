Silvia Süller se ofrece a "acompañar" por $ 300 durante media hora

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 03.07.2020

La mediática se las rebusca para poder seguir teniendo un ingreso de dinero.

En el contexto de la crisis sanitaria que afecta al país, muchos están sin trabajo y se las están rebuscando para generar nuevos ingresos. Una de ella es Silvia Süller, la mediática viene soportando una difícil crisis económica. Incluso, su participación en el programa "Quién quiere ser millonario" le ayudó a solventar algunas el pago de dos operaciones que tenía que hacerse.

Ahora, ideó un nuevo servicio para sus seguidores. "Atención: debido a que mi trabajo es puramente social, decidí (porque de casa no me muevo ni loca para ir a la tv) recibir llamados y hablar con ustedes tipo stand up", comenzó.

Entonces, especificó: "Media hora x 300, charlamos lo q quieran ...hay mucha gente que me pregunta, x eso lo decidi ....quién quiera me escribe por privado y le paso mi cbu para el deposito, cuando me muestren el papel del depósito hablamos", sumó.