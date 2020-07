Galván, un patrimonio perdido; los jugadores cobraron abril

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Braian Galván en Estados Unidos, un reclamo presentado por uno de los síndicos en Personas Jurídicas ante la falta de respuesta de la comisión directiva sobre puntos en los que se solicitaron aclaraciones, el pago a los jugadores de la totalidad del sueldo de abril, reclamos por algunas deudas (¿premios?) que se suma a lo que ya señaló Marcelo Estigarribia públicamente en Café con Fútbol y un rumor que El Litoral no pudo confirmar que otra vez el “Pulga” Rodríguez “amaga” con la posibilidad de irse, son algunas de las novedades que han surgido en Colón.

Además, también existen dudas respecto de la continuidad de algunos futbolistas. Un caso es el de Rafael García, el uruguayo al que Eduardo Domínguez conoce porque lo tuvo en Nacional de Montevideo. Es un caso de sueldo alto al que seguramente se le solicitará una reducción del mismo, como pasará con buena parte del plantel teniendo en cuenta la dura situación económica y la incertidumbre respecto de lo que ocurrirá con el futuro inmediato del fútbol argentino.

En el tema Galván, el jugador quedó libre el 30 de junio después de haber concluido el primer contrato celebrado con el club. Con un puñado de partidos en Primera y un gol convertido ante Estudiantes, el juvenil que llegó hace algo más de siete años se quedó con el pase en su poder y jugará en el Colorado Rapid de la MLS.

¿Qué percibirá Colón?, en principio, nada. Al jugador no se le renovó el contrato en su momento y se llegó a esta última instancia, cuando ya tenía todo arreglado con el equipo norteamericano. Si bien Colón celebró contrato con el jugador cuando era menor, al cumplir los 18 años pudieron haber realizado un nuevo vínculo por el máximo permitido de 5 años.

Esto es lo que establece el artículo 18, que en su apartado 3 habilita al jugador a firmar nuevo contrato, dentro de los 6 meses previo a vencimiento de su contrato con club actual, algo que es muy probable que haya ocurrido entre el futbolista y el club norteamericano. Por la citada legislación, los clubes siempre deben negociar las renovaciones de contratos y/o las ventas, al menos, un año antes del vencimiento del contrato, para evitar que se llegue a la instancia que se llegó con este juvenil.

La situación, en apariencia, coincide con lo ocurrido con Poblete, a diferencia de que en aquella oportunidad se le ofreció en varias ocasiones la renovación de un contrato que el futbolista no aceptó en ningún momento, cuando ya llevaba un largo tiempo jugando en Primera, cosa que no pasó con Galván, quien seguramente percibía el monto de un primer contrato.

Esta situación llevó a que el jugador, seguramente con influencia de su representante y con la posibilidad de conseguir un buen contrato en Estados Unidos, se vaya al país del norte. Colón, por no ajustarse a una política más proteccionista de sus propios intereses, terminó perdiendo un patrimonio que fue formando en sus divisiones inferiores y que ya había tenido la chance de debutar en Primera. En noviembre del año pasado se produjo su único momento de “excepción”. Fue el día de la victoria ante Estudiantes, luego de haber perdido la final de la Sudamericana. El dato saliente de ese partido, además del triunfo, fue la recuperación excepcional de Braian Galván, de la rotura de ligamento cruzado anterior de la pierna derecha, sufrida en el partido ante San Lorenzo, del 23 de marzo de ese mismo año.

En definitiva, un producto de las inferiores, que con apenas 18 años fue convocado a la selección juvenil y fue sparring en el 2018 de la mayor, se fue del club sin que a la institución le quede un solo peso. Ahora, se espera que por fin se le haga contrato a Facundo Garcés, de lo contrario, será otro patrimonio que Colón podría perder, en este caso por no hacerle ni siquiera el primer contrato.

Respecto de la situación de algunos jugadores, se dice que Eduardo Domínguez no tendría en sus planes a Rafael García, el uruguayo que llegó al club a principios de este año. Ha jugado poco, porque la realidad es que la actividad oficial se extendió apenas desde fines de enero (el partido con Central Córdoba en el que fue titular) hasta mediados de marzo (el encuentro en Rosario ante Central). Domínguez lo conoce porque lo tuvo en Nacional, aunque el paso del actual técnico sabalero por el club uruguayo fue efímero. El vínculo del futbolista vence en diciembre del año que viene.

Una situación similar se presenta con Lucas Viatri. Es un jugador que se sumó de última y al que se le podría rebajar el contrato que firmó a principios de este año, una realidad que no es ajena a todos los clubes del fútbol argentino.

A propósito del tema económico, Colón abonó en estos días el sueldo de abril. La temática, de acuerdo a lo que se informó desde el club, es pagar el mes subsiguiente. Es decir, en junio se debió pagar, precisamente, el mes de abril y así ocurrió. De todos modos, algunos jugadores siguen reclamando deudas. Uno de ellos es Esparza y el otro es Estigarribia. ¿Se trata de premios o de sueldo?

A propósito de Estigarribia, además de las declaraciones que reprodujo El Litoral y que realizó en Café con Fútbol, por Cable y Diario, en el que admitía la deuda, pero, a la vez, manifestaba su interés por seguir en el club, volvió a hablar, esta vez en Paraguay, teniendo en cuenta que hay interés de parte de algunos clubes de su país.

“Cualquier decisión la tendré que decidir con la familia. Me gustaría volver a la Argentina, pero también hay una realidad y es la situación económica”, dijo Estigarribia. De todos modos, en sus declaraciones a Café con Fútbol, el jugador consideró que es “lógica” la decisión de reducir la masa salarial. Es algo que se viene y que los jugadores van a tener que admitir como una lógica consecuencia de la crisis que se vive en todo aspecto.

Un último tema es el referido al “Pulga” Rodríguez. Otra vez hay versiones sobre una posible salida. De todos modos, se hizo tan repetitivo en los últimos tiempos que es un tema para tomarlo “con pinzas”. Por lo pronto, el jugador tiene contrato vigente con el club hasta mediados del año que viene.

Presentación en Personas Jurídicas

Se efectuó hace unos días una presentación en Personas Jurídicas ante la falta de respuesta que ha recibido el síndico Ricardo Luciani, por la minoría, sobre una serie de puntos en los que se solicitaron explicaciones o aclaraciones.

La extensa nota detalla cada una de las cuestiones y la presentación se hizo ante Personas Jurídicas luego de haber extremado los recursos para recibir una contestación directa por parte de la comisión directiva, cosa que no ocurrió.

Ahora es deber de dicho ente, darle curso a dicha presentación para que, en definitiva, se realicen las aclaraciones solicitadas por el síndico, en su deber de representante de los socios.

Se recuerda que Ricardo Luciani forma parte del equipo de trabajo de la Agrupación Ricardo Magdalena, quien se presentará como alternativa en las elecciones que se deben realizar a fines de este año en la institución.

Operarán a Farías

El delantero de Colón, Facundo Farías, sufrió una lesión que lo obligará a ser intervenido quirúrgicamente el próximo lunes. En un entrenamiento, el futbolista de 17 años sufrió la fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo y deberá ser operado.

Respecto a los plazos de recuperación no fueron informados de manera oficial, pero trascendió que en un plazo de cuatro a cinco semanas podría comenzar con los entrenamientos. De todos modos, habrá que aguardar la intervención quirúrgica a la que se será sometido el próximo lunes.

Farías es uno de los jugadores a los cuales Domínguez observó y tendrá en cuenta. El delantero firmó en el mes de febrero su primer contrato profesional por tres temporadas. Su debut se produjo el 2 de noviembre del año pasado en la derrota como local ante Atlético Tucumán.

La cuestión también pasa por saber en qué circunstancias se produjo la lesión del futbolista, si fue por el trabajo que se le ordenó desde el cuerpo técnico —puntualmente el preparador físico— o si fue por algo que el jugador realizó de manera personal, para mantenerse en forma, algo que la mayoría de los futbolistas han realizado, como por ejemplo ocurrió con Esparza y Garcés, a quiénes El Litoral sorprendió corriendo por la costanera hace algunos días.

“Tanto a Lavallén como a Osella, los quisieron sacar; a Lavallén fue en tres oportunidades. Me solicitaron que lo saque y yo les dije que no era momento de hacerlo, porque estábamos compitiendo en tres frentes. Si había un cuerpo técnico para entrar de inmediato era una cosa, pero si había que salir a buscarlo, era otra. Dije que no era conveniente y allí me propusieron que sea el técnico, pero me negué porque desde el 2011 no dirigía y no vine a Colón para ser técnico. Me negué tres veces y con Osella pasó lo mismo en una ocasión y me volví a negar”.

Francisco Ferraro

Ex secretario deportivo de Colón, en declaraciones a Cadena 3 Santa Fe.