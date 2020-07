https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Torneos de ascenso Un futuro complicado y con incertidumbre El rafaelino Germán Rodríguez Rojas, ex Unión de Sunchales y Atlético de Rafaela, hizo referencia a la difícil situación que atraviesan los jugadores de las distintas categorías de ascenso debido a la falta de actividad por la pandemia de coronavirus.

Con el fútbol parado desde el 17 de marzo por la crisis sanitaria desencadenada por el Covid-19 en nuestro país, los futbolistas de las diferentes categorías del fútbol argentino sufren la incertidumbre de no saber cuándo volverán a jugar y si sus contratos serán respetados.

Detener la pelota significó que bajen notablemente los ingresos de los clubes, ya sea por venta de entradas, pago de cuota social y caída de sponsors. a la falta de recursos se sumó la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino de suspender la temporada 2019/20 y eliminar los descensos, algo que incentiva a las instituciones a jugar con juveniles y a no hacer grandes gastos. Todo esto derivó en que la mayoría de los clubes prescindan de jugadores o reduzcan los salarios de los mismos.

Uno de los tantos futbolistas rafaelinos que todavía tiene su destino incierto es Germán Rodríguez Rojas, quien jugó la última temporada en Unión de Sunchales y tuvo paso por clubes como Atlético de Rafaela, Patronato, Boca Unidos de Corrientes, entre otros, y que recientemente sonó fuerte como refuerzo en el Salerm Puente Genil de la Tercera División de España, aunque su transferencia aún no fue concretada.

“Fue una temporada rara en lo personal porque me sumé al club con el torneo iniciado y me costó meterme en el equipo el primer semestre. En el segundo semestre que venía agarrando ritmo desde lo futbolístico se paró el fútbol y la competición quedó inconclusa”, dijo a modo de anticipo el jugador de Unión de Sunchales.

Sobre el parate obligatorio respondió: “Pensé que el aislamiento iba a ser un período mucho más acotado y se hizo más largo de lo esperado. Eso altera un poco los estados de ánimo pero dentro de todo pasé el tiempo con mi familia y entrenando, a pesar del desgano de algunos días y la falta de objetivos deportivos a corto plazo. La ansiedad por Volver a jugar creo que sólo la voy a perder cuando vuelva a rodar la pelota, es algo que no puedo sustituir con otra actividad. Jugamos mucho al fútbol tenis con mi hermano y mi sobrino, pero no es lo mismo”.

Sobre los objetivos planteados para el futuro se animó a decir: “Deportivamente es difícil ponerse objetivos este año porque no veo muy cercano los entrenamientos y los partidos de fútbol, en lo único que me ocupo es en cuidar y preparar el cuerpo para cuando se permita Volver al fútbol. Con respecto al futuro cada mes de julio es incertidumbre para los jugadores, pero uno ya está acostumbrado a vivir con esa sensación y esperando con buenos pensamientos lo que venga en adelante. En el equipo que me toque jugar quiero ser parte importante y luchar por el logro de los objetivos que nos pongamos como plantel. Con este panorama es muy complicado para el futbolista del ascenso planificar a futuro. La quita de los descensos en los torneos cierra muchas puertas a jugadores libres y lamentablemente el momento para los jugadores es crítico como para todos los trabajadores de los distintos rubros”.