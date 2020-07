Ciudad: sigue el paro de colectivos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sigue afectada la prestación del servicio urbano e interurbano. Las partes volverán a encontrarse en el Ministerio de Trabajo de la Nación el próximo martes 7.

Continúa el paro de colectivos en la ciudad que comenzó el pasado miércoles, tanto para el servicio urbano como el interurbano. Tras una nueva audiencia realizada este viernes en el Ministerio de Trabajo de la Nación entre empresarios del transporte público de pasajeros por colectivos y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), se pasó a un cuarto intermedio para el próximo martes 7 a la hora 13. Con todo, “continúa con la retención de tareas” por parte de los choferes, confiaron a El Litoral fuentes de la UTA seccional Santa Fe.

“La cámara empresaria manifiesta no poder dar cumplimiento a los compromisos salariales si no existe una compensación de subsidios por la caída de recaudación”, argumentaron las mismas fuentes gremiales. Cabe recordar que el martes, una vez conocida la decisión de la huelga nacional, el secretario adjunto de la UTA local, Marcelo Gariboldi, había dicho a este medio que se adeudan a los trabajadores diferencias salariales que en algunos casos se retrotraen a diciembre; no hay definiciones sobre el pago del medio aguinaldo del mes pasado ni certidumbres de parte de los empresarios respecto de la fecha de depósito de los haberes de junio.

“Se están adeudando (a los trabajadores del sector) diferencias salariales del Sueldo Anual Complementario desde diciembre; hay pendientes otras diferencias de salarios de estos últimos meses, y se no se ha abonado a los choferes el SAC de junio. Tampoco sabemos cuándo vamos a cobrar los haberes de este mes. Ni siquiera se nos adelantó una fecha tentativa del pago”, había declarado el referente.

Por su parte, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) había emitido un comunicado el mismo miércoles en el que alertaba: “Más allá de que no haya sido declarada por las autoridades competentes, es una realidad innegable que el transporte del interior del país está en emergencia ante la pérdida de $ 18.000.000.000 de ingresos, lo que importa poner en grave riesgo la continuidad de casi 40 mil puestos de trabajo y numerosas empresas de capital nacional”.

“Resulta muy urgente que el Estado nacional, las provincias y los concedentes adopten las medidas que el momento requiere, a efectos de evitar una parálisis de los servicios, que agravará aún más el estado de situación actual y cuya duración resulta impredecible”, consideró la federación.