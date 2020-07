https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 03.07.2020 - Última actualización - 17:39

17:38

Jonathan Herrera llegó a un acuerdo con el club San Lorenzo tiene a su goleador El delantero récord del fútbol argentino, ya que es el único que marcó goles en todas las categorías, desde Primera D a la A, se convirtió en el primer refuerzo de San Lorenzo rumbo a la próxima temporada que tiene aún fecha incierta de comienzo a raíz de la pandemia de coronavirus.

El delantero Jonathan Herrera, cuyo pase pertenece a Deportivo Riestra, confirmó que llegó a un acuerdo con San Lorenzo pese al avanzado interés de Alianza Lima de Perú y será el primer refuerzo del equipo de Boedo. La operación será a préstamo por un año con opción de compra por el atacante de 28 años.

“Recién me enteré que llegaron a un acuerdo con la gente de Riestra, estoy contento. Ahora toca demostrar”, declaró Herrera tras confirmar la noticia en diálogo con radio Rivadavia. Y añadió: “La verdad es que estoy muy contento por la oportunidad que voy a tener en un club como San Lorenzo, espero poder ayudar con mis goles”.

En cuanto a la posibilidad de llegar al conjunto peruano, señaló que estaba todo pactado pero a último momento se inclinó por la oferta del elenco argentino. “Tenía pasaje, recién llegué de hacer el permiso para que viaje mi señora, pero se dio esto y quiero aprovecharlo”, dijo. Además, señaló que resignó dinero para quedarse en el país porque su pareja está embarazada. “Ya tengo la cabeza en San Lorenzo para tratar de hacer lo mejor”, agregó.

Herrera se inició en Centro Español en la Primera D y tuvo tres pasos en distintas etapas por Deportivo Riestra, también vistió los colores verde y blanco de Ferro Carril Oeste. y tuvo dos pasos por el exterior, actuando en Atlético Venezuela del país homónimo y Audax italiano, de Chile. En la última temporada fue uno de los bastiones ofensivos de Central Córdoba, con el que jugó 20 partidos en la última Superliga, con seis goles y cuatro asistencias, aunque el club dueño de su pase es Deportivo Riestra.

Pese a la llegada del centrodelantero, San Lorenzo no se baja de la otra negociación que mantiene en pie: la contratación del experimentado Franco Di Santo. Es que la partida del paraguayo Adam Bareiro y la posible venta de Adolfo Gaich dejarían diezmado el ataque del equipo del entrenador Mariano Soso.

Di Santo, de 31 años, tiene el pase en su poder tras su paso por Atlético Mineiro de Brasil, por lo que solo restarían detalles para alcanzar un acuerdo. El futbolista llegó al club brasileño a mitad de 2019 y jugó 33 partidos, con siete goles, y tiene la particularidad de haber jugado apenas en Inferiores de Godoy Cruz de Mendoza, en 2005. Luego, hizo su carrera en el exterior pasando por Audax de Chile; Chelsea, Blackburn, Wigan (los tres de Inglaterra); Werder Bremen, Schalke 04 (ambos de Alemania); Rayo Vallecano de España y el Mineiro de Brasil.

Central Córdoba comenzó julio a puro refuerzo

Central Córdoba, de Santiago del Estero, comenzó julio con varias incorporaciones pese al parate de la actividad futbolística por la pandemia de coronavirus, ya que a la confirmada incorporación del ex arquero de Atlético Tucumán, Alejandro “Oso” Sánchez y el inminente arreglo del atacante Leandro Vella, en las próximas horas están al caer también las incorporaciones del volante José Luis Fernández y el delantero Pablo Palacios Alvarenga.

El retorno del “Tano” Vella al club de la capital santiagueña “se encuentra concretada en un 90 por ciento”, indicó el diario local El Liberal respecto del segundo ciclo en el “ferroviario” del futbolista que jugó la temporada pasada en Godoy Cruz, de Mendoza, y llegará con el pase en su poder. En tanto que están muy avanzadas las gestiones para sumar al plantel ahora dirigido por Alfredo Berti al delantero Pablo Palacios Alvarenga, proveniente de San Martín, de San Juan, y el volante José Luis Fernández, que al igual que Sánchez actuó la última temporada en Atlético Tucumán.

Pero no se detiene allí el ímpetu contratante de los santiagueños, ya que también iniciaron tratativas para incorporar a otros tres futbolistas de trayectoria como el delantero Claudio Riaño (Rosario Central), el defensor Franco Sbutoni (Arsenal de Sarandí) y el volante santiagueño Francisco Cerro (Defensa y Justicia, ex Racing, Vélez y el seleccionado argentino).

Maradona está tranquilo: la mayoría del plantel tiene contrato hasta 2022

El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata Diego Maradona contará con un buen número de futbolistas cuando se reanude la actividad en el certamen argentino tras la pandemia de coronavirus ya que gran parte del plantel ya tiene contrato al menos hasta 2022. En tanto, los jugadores que sellaron vínculos con la entidad platense hasta 2021 son Maximiliano Coronel, Víctor Ayala, Matías García y Horacio Tijanovich mientras que de los 14 cuyos contratos culminaban el pasado martes, solo cuatro renovaron: Lucas Licht, Leonardo Morales, Paolo Goltz y Lucas Barrios. El primero renovó hasta diciembre de 2020 y llegado el momento decidirá si continúa un año más mientras que Morales firmó hasta diciembre de 2021, el ex Boca lo hizo hasta 2022 y el delantero seguirá al menos hasta junio de 2021.

Por su parte, hay 8 futbolistas que ya no están en Gimnasia La Plata: Manuel Guanini, Maximiliano Caire, Franco Mussis, Jorge Broun, Maximiliano Cuadra, Claudio Spinelli, Jonathan Agudelo y Jesús Vargas. Los tres primeros finalizaron sus respectivos contratos y no renovaron mientras que Broun ejecutó su opción de salida y no continuó en el club por diferencias económicas. Los cuatro restantes finalizaron sus préstamos y regresaron a sus instituciones de origen.

Al día de hoy hay 31 futbolistas en el club con contrato vigente, pero esa cifra puede elevarse a 33 en los próximos días, ya que todavía quedan por definir los casos de Harrinson Mancilla y Matías Pérez García.

Además cinco son los jugadores que regresarán luego de haber jugado a préstamo en otros clubes -Hernán Tifner, Daian García, Matías Gómez, Gianluca Simeone y Khalil Caraballo-, y si bien serán evaluados por el cuerpo técnico, ninguno de ellos tiene grandes chances de quedarse.

Por su parte, la directiva del “Lobo” le confirmó a Brahian Alemán que no será tenido en cuenta, y su representante le busca club, pero como tiene contrato hasta 2022, en el club de La Plata evaluarían la posibilidad de cederlo a préstamo. En caso de no encontrar equipo, deberá seguir y pelear por un puesto.