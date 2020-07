https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Primera fecha de la temporada Hamilton y Mercedes dominaron los ensayos en Austria, donde el domingo corre la F1

La historia se ha repetido en la segunda sesión de Libres de cara al Gran Premio de Austria de F1, primera fecha del calendario (se corre este domingo), con el dominio de los Mercedes, que una vez más han copado las dos primeras posiciones de la tabla bajo el mandato de Lewis Hamilton, quien no se ha escondido en el día de hoy y ya ha dejado destellos de su velocidad. Menos fortuna para sus rivales directos, ya que tanto los Ferrari como los Red Bull se han perdido en la clasificación con un ritmo bastante inferior al esperado. Solo Sebastian Vettel se ha acercado al Top 3 en estos segundos 90 minutos, sin embargo, no ha podido rondar las marcas de los hombres de Brackley.



Con una temperatura muy inferior a la vista el año pasado en la misma tanda de Libres, daba comienzo la segunda sesión de Entrenamientos en el Red Bull Ring. Romain Grosjean era el primero en saltar al asfalto con su monoplaza y, por ende, en registrar un tiempo, si bien su primer lugar apenas duraba unos instantes, ya que la mayor parte de la parrilla comenzaba a rodar antes de los primeros diez minutos, incluyendo los grandes favoritos.



Apenas transcurridos los primeros trece minutos, veíamos la primera bandera amarilla, protagonizada por Daniil Kvyat, quien ya había tenido un susto en FP1. Los Racing Point no se escondían en este primer tramo y escalaban hasta las dos primeras posiciones, en las cuales permanecían hasta que Max Verstappen completaba su primer giro y se colocaba en lo más alto. Los primeros lugares de la tabla empezaban a variar tras el empleo de las primeras gomas blandas, que hacían acto de presencia de la mano de los hombres de Silverstone y, posteriormente, bajo el sello del resto de escuderías, en este caso de manera escalonada.



Esta primera mitad de sesión tenía como protagonistas a los propios hombres de Racing Point, Sergio Pérez y Lance Stroll, ambos alternándose en las primeras plazas, así como a los pilotos de Mercedes, que no veían dificultades en situarse primero y segundo bajo el liderazgo de Lewis Hamilton, que marcaba un mejor crono de 1:04.304, siete décimas más rápido que el registro de Leclerc en 2019.



Mucho trabajo por hacer



Más apagados estaban por detrás Ferrari y Red Bull, precisamente las dos escuderías que lucharon por el triunfo final el año pasado y que por ahora no han mostrado ninguna de sus cartas, sobre todo Alexander Albon, fuera del Top 10. Misma situación en la zona media con McLaren y Renault, quienes no montaban las ruedas rojas hasta la segunda mitad de la tanda. De hecho, Daniel Ricciardo y Esteban Ocon empleaban el compuesto más blando nada más superar el ecuador de FP2, siguiéndoles Carlos Sainz, que dañaba el alerón delantero en su vuelta lanzada y no era capaz de batir el tiempo del austraiano, aunque sí lo hacía con el número ’31’’. Lo mismo ocurría con Lando Norris, más rápido que su compañero de garaje.



En estos segundos 45 minutos primaban las tandas largas, lo que dejaba de lado la lucha por alcanzar la primera posición, la cual no soltaban los hombres de las flechas plateadas (ahora tintadas de negro), los más rápidos también en la simulación de carrera. En lo que respecta a la zona media-baja de la parrilla, Toro Rosso, Alfa Romeo y Haas se quedaban algo rezagados, si bien hay que tener en cuenta las diferentes cargas de combustible. De igual modo, la historia se repetía con Williams, quienes parecen no levantar cabeza tampoco en el inicio de esta campaña.



Mañana los pilotos volverán a rodar sobre el asfalto en una jornada que será decisiva de cara a la prueba del domingo, donde se repartirán los primeros puntos del año.

Foto: F1alDia



Con información de F1 al Día