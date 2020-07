Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Falta de control

UNA LECTORA

”¿Qué están esperando en Santa Fe, que haya un rebrote de coronavirus? El domingo, estaban todos los chicos amontonados en la costanera, tomando cerveza, a los gritos, sin barbijos, haciendo desastres. Señor gobernador, ¿qué está haciendo al respecto? ¡No hay control!, ¿dónde están los inspectores? Yo hace 3 meses que estoy metida en mi casa, que no puedo salir, entonces ¿por qué otros hacen lo que les da la gana? ¡Es una vergüenza!“.

Arturo Illia

MARIO PILO

“Otro de los varios intentos de recuperar la República, perdida en 1830 y luego en 1930, y así sucesivamente, la constituyó el gobierno del ilustre don Arturo Illia, tan impoluto que nadie se ha atrevido a levantar un dedo acusador contra él. Gobernó en soledad política entre 1963 y el 28 de junio de 1966; después vendría la debacle, la traición a la patria de militares alzados sin motivos republicanos, con un teniente Alzogaray destinado a sacarlo de su despacho presidencial, en medio de aplausos espontáneos. Este mismo teniente habrá de arrepentirse después y reconocer su error. No se trata solo de recordar y sufrir por el hombre justo, sino por el proyecto de país republicano que, otra vez, se frustró. Anulación de contratos petroleros, anulación de regalías medicinales, por patentes al Club de París, Ley de medicamentos, no subordinación a EE.UU. en la invasión a Santo Domingo, respeto de todos los derechos constitucionales, ninguna investigación por ilícitos son hechos muy destacables, no solo por dos años de gobierno, sino por lo que significó como ejemplo para la República”.

Llegan cartas

Una actividad esencial

Gimnasios y academias de la ciudad de Santa Fe y localidades vecinas



A las Autoridades municipales y provinciales y al público en general:

Las academias y gimnasios agrupados de la ciudad de Santa Fe y localidades vecinas queremos compartir nuestro balance terminando el primer mes de reapertura. Nos da mucha satisfacción poder decir que estamos muy conformes con esta nueva modalidad de trabajo, ya que, implementando los protocolos acordados con las autoridades, podemos cumplir con el objetivo principal que es PODER SEGUIR BRINDANDO ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD, MINIMIZANDO Y ANULANDO CUALQUIER POSIBILIDAD DE CONTAGIO.

Aunque estos tres meses sin poder trabajar fueron muy duros, nuestros clientes nunca dejaron de apoyarnos y ahora están volviendo de a poco, muchos con sobrepeso, muchos con estrés producto de la cuarentena, pero con mucho entusiasmo de poder volver a la actividad física en un ambiente controlado, seguro y dedicado al cuidado psicofísico. También se adaptan positivamente a los protocolos, cumpliendo con las reglas y cuidándonos entre todos, lo que nos hace sentir en presente y futuro un lugar muy seguro.

Además, hemos acordado promover la responsabilidad social y ciudadana entre dueños de gimnasios y academias y aprovechando la confianza que nos une con nuestros clientes, concientizando y educando sobre el cuidado, las reuniones y salidas innecesarias, siempre velando por la salud, no solo ahora, sino también cuando volvamos a la normalidad.

Durante este último mes, nuevos estudios realizados en países europeos donde los gimnasios nunca cerraron o pudieron reabrir en primera fase, arrojaron como resultado que no hubo incidencia en los contagios cuando los gimnasios cumplen con las medidas preventivas y de seguridad. Esto refuerza nuestra postura y nos alienta a seguir luchando por que se nos reconozca como AGENTES DE SALUD como en otros países, lo que nos encuadraría como ACTIVIDAD ESENCIAL.

Queremos agradecer a todas las personas que se han sumado a entrenar y a participar de las diferentes actividades, como así también a parte de la dirigencia política que confió en nosotros y nos ayudaron para que hoy podamos seguir trabajando en esto que tanto nos gusta y para lo que nos hemos preparado, que es mejorar la condición física y la salud de los ciudadanos.